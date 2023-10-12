Alman otomotiv devi yeni elektrikli TIR'ını tanıttı: 499 km gidebiliyor!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:59

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:26

Mercedes, otomobillerden kamyonlara kadar uzanan geniş ürün yelpazesi içinde tamamen elektrikli araçlar sunmaya devam ediyor. Yakın bir zamanda, bu listeye tamamen elektrikli olan kamyon eActros 600 de katılacak.

Tamamen elektrikli bu kamyonun Birleşik Krallık'ta 2024 yılının sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu tarihte, Mercedes eActros, rakip markalar Renault Trucks, Scania ve Volvo gibi diğer kamyon üreticileriyle rekabet edecek. eActros'un satışlarına bu yılın sonunda başlanacak, ancak fiyatlandırma henüz resmi olarak açıklanmış değil.

Mercedes, eActros 600 modelinin boyutu ve ağırlığı göz önüne alındığında, 499 km menzili sadece elektrikle kat etmesini sağlamak için büyük bir batarya paketiyle donatıldığını belirtiyor. Bu devasa 621 kWh'lik batarya üç ayrı 207 kWh'lik bataryadan oluşuyor. Bu, önemli bir enerji depolama kapasitesi sunuyor ve EQS SUV'da bulunan 107 kWh'lik birimden oldukça daha büyük. Ayrıca, eActros 22 tonluk taşıma kapasitesine sahip.

Bu elektrikli kamyonun maksimum güç çıkışı 815 beygir gücüdür ve güç, uzun mesafeli taşımacılık için özel olarak tasarlanmış olan iki elektrik motoruna dört vitesli bir şanzıman aracılığıyla iletilir. Enerji geri kazanımı da mümkündür; bu, fren sistemi üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olur. Bu kamyon, beş farklı enerji geri kazanım seviyesi sunar, hatta tek bir pedalla sürüş imkânı sunar.

Mercedes, bir dizel Actros kamyonuyla karşılaştırıldığında eActros'un, mevcut Avrupa enerji karışımlarıyla yaklaşık olarak yüzde 40 CO2 tasarrufu sağladığını iddia ediyor. Şirket ayrıca, bu kamyonun toplam ürün yaşam döngüsü boyunca dizel modele göre yaklaşık olarak yüzde 80 veya 775 ton CO2 tasarrufu sağladığını bildiriyor.

Buna ek olarak, bu büyük bataryaların şarj edilmesi sırasında yaklaşık yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarjın sadece 30 dakika süreceği belirtiliyor. Bu hızlı şarj süreci, henüz yaygın olarak mevcut olmayan megavat şarj teknolojisi ile mümkün olacak.