Mercedes-AMG GLC63 S E Performance ve GLC43 Coupe artık hazır!

GLC63 S E Performance kaç beygir?

GLC63 S E Performance, 2.0 litrelik 4 silindirli motorunu tek bir elektromotor ile harmanlayarak toplam çıkış gücünü 680 bg güç ve 1.020 Nm torka çıkarıyor. Ancak bu gücü ancak 10 saniyelik boost ile yere aktarabiliyor.