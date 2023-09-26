Mercedes-AMG GLC63 S E Performance ve GLC43 Coupe artık hazır!
Mercedes GLC serisi hızlanıyor. GLC63 S E Performance ve GLC43 Coupe yola çıkıyor.
Mercedes-AMG coupe olarak adlandırdığı GLC63 S E Performance ve GLC43'ü resmen tanıttı.
Yeni modellerde geçtiğimiz temmuz ayında tanıtılan AMG GLC ailesinin yürüyen aksamın yer alıyor.
GLC63 S E Performance kaç beygir?
GLC63 S E Performance, 2.0 litrelik 4 silindirli motorunu tek bir elektromotor ile harmanlayarak toplam çıkış gücünü 680 bg güç ve 1.020 Nm torka çıkarıyor. Ancak bu gücü ancak 10 saniyelik boost ile yere aktarabiliyor.
GLC43 Coupe kaç beygir?
GLC43 Coupe ise yarı hibrit desteği alıyor. Aynı motorun 420 bg güç üretmesini sağlanırken, boost desteği ise yalnızca 13 beygir.
İki modelde de Speedshift 9 ileri vitesli otomatik şanzıman kullanılıyor.
GLC43 0-100 km/sa hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor.
GLC63 S E Performance ise 3.6 saniyede 100 km/sa hıza ulaşıyor.
MERCEDES GLC COUPE SON HIZI KAÇ KM?
GLC43 Coupe 250 km/sa, GLC63 S E Performance 275 km/sa azami hıza sahip.
MERCEDES GLC COUPE NE ZAMAN ÇIKACAK?
GLC63 S E Performance'ın, 2024 yılında satışa sunulacağı açıklandı. GLC43 Coupe hakkında ise bilgi verilmedi.
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