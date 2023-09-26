Mercedes-AMG GLC63 S E Performance ve GLC43 Coupe artık hazır!

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2023 Salı, 17:21
<p>Mercedes GLC serisi hızlanıyor. <strong>GLC63 S E Performance </strong>ve<strong> GLC43 Coupe</strong> yola çıkıyor.</p>

Mercedes GLC serisi hızlanıyor. GLC63 S E Performance ve GLC43 Coupe yola çıkıyor.

<p>Mercedes-AMG coupe olarak adlandırdığı GLC63 S E Performance ve GLC43'ü resmen tanıttı.</p>

Mercedes-AMG coupe olarak adlandırdığı GLC63 S E Performance ve GLC43'ü resmen tanıttı.

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<p>Yeni modellerde geçtiğimiz temmuz ayında tanıtılan AMG GLC ailesinin yürüyen aksamın yer alıyor. </p>

Yeni modellerde geçtiğimiz temmuz ayında tanıtılan AMG GLC ailesinin yürüyen aksamın yer alıyor. 

<p><strong>GLC63 S E Performance kaç beygir?</strong></p> <p>GLC63 S E Performance, 2.0 litrelik 4 silindirli motorunu tek bir elektromotor ile harmanlayarak toplam çıkış gücünü 680 bg güç ve 1.020 Nm torka çıkarıyor. Ancak bu gücü ancak 10 saniyelik boost ile yere aktarabiliyor. </p>

GLC63 S E Performance kaç beygir?

GLC63 S E Performance, 2.0 litrelik 4 silindirli motorunu tek bir elektromotor ile harmanlayarak toplam çıkış gücünü 680 bg güç ve 1.020 Nm torka çıkarıyor. Ancak bu gücü ancak 10 saniyelik boost ile yere aktarabiliyor. 

<p><strong>GLC43 Coupe kaç beygir?</strong></p> <p>GLC43 Coupe ise yarı hibrit desteği alıyor. Aynı motorun 420 bg güç üretmesini sağlanırken, boost desteği ise yalnızca 13 beygir.</p>

GLC43 Coupe kaç beygir?

GLC43 Coupe ise yarı hibrit desteği alıyor. Aynı motorun 420 bg güç üretmesini sağlanırken, boost desteği ise yalnızca 13 beygir.

<p> İki modelde de Speedshift 9 ileri vitesli otomatik şanzıman kullanılıyor. </p>

 İki modelde de Speedshift 9 ileri vitesli otomatik şanzıman kullanılıyor. 

<p>GLC43 0-100 km/sa hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor. </p>

GLC43 0-100 km/sa hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor. 

<p>GLC63 S E Performance ise 3.6 saniyede 100 km/sa hıza ulaşıyor. </p>

GLC63 S E Performance ise 3.6 saniyede 100 km/sa hıza ulaşıyor. 

<p><strong>MERCEDES GLC COUPE SON HIZI KAÇ KM?</strong></p> <p>GLC43 Coupe 250 km/sa, GLC63 S E Performance 275 km/sa azami hıza sahip.</p>

MERCEDES GLC COUPE SON HIZI KAÇ KM?

GLC43 Coupe 250 km/sa, GLC63 S E Performance 275 km/sa azami hıza sahip.

<p><strong>MERCEDES GLC COUPE NE ZAMAN ÇIKACAK?</strong></p> <p>GLC63 S E Performance'ın, 2024 yılında satışa sunulacağı açıklandı. GLC43 Coupe hakkında ise bilgi verilmedi.</p>

MERCEDES GLC COUPE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GLC63 S E Performance'ın, 2024 yılında satışa sunulacağı açıklandı. GLC43 Coupe hakkında ise bilgi verilmedi.

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