Tesla başlattı, BMW ve Mercedes takip etti: Bu kez sıra Skoda'da

Yayınlanma: 05.10.2023 - 16:45

Güncelleme: 05.10.2023 - 16:45

Skoda, Avrupa'daki birçok diğer otomobil üreticisi gibi doğrudan satış modeline geçme kararı aldı.

Tesla ile başlayan doğrudan satış sisteminin avantajlarını gören otomobil üreticileri araçlarını aynı şekilde satmak istiyor. Böylece hem daha fazla kâr elde ediliyor hem de bayilerin kontrolünü daha kolay sağlıyorlar.

Tesla'nın ardından bu iş modelini sırasıyla BMW ve Mercedes benimsemişti.

Skoda da benzer bir yola girdi. Bayiler artık araçları doğrudan satın almak yerine üretici adına satacaklar.

SKODA ELROQ İLK MODEL

Volkswagen Grubu'nun iştiraki olan Skoda, bu sistemi yeni Elroq SUV ile başlatarak yavaş yavaş uygulayacağını açıkladı.

Özel ve filo müşterilerine yönelik elektrikli araç satışları için de bu plan genişletilecek.

Yeni satış modelinin bayilere mevcut sistem altında yaşadıkları mali getirilere benzer finansal dönüşler sunması bekleniyor.

Skoda'nın Almanya Başkanı Jan-Hendrik Huelsmann konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Planlanan ücretler, ortakların, son iki yılı dikkate almadığımızda önceki yıllarda elde ettikleri getiriye benzer bir getiri elde etmelerine olanak tanıyacak. Skoda ortaklarının getirileri, her zaman rakiplerinin getirilerinden daha iyiydi."

Yeni anlaşma uyarınca, envanter riski ve yeni araçlar için finansman maliyeti Skoda'da olacak.

Personel ve bina maliyetlerinin ise bayinin sorumluluğunda kalacağı ifade edildi.