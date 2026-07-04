Alman otomotiv devinde kriz: Mercedes işçilerinden hak kaybına karşı kitlesel protesto

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall'in çağrısıyla 10 farklı Mercedes-Benz fabrikasında iş bırakan 33 bini aşkın işçi, çalışma haftasının ücret zammı olmaksızın 40 saate çıkarılmasına karşı eylem yaptı. Yönetim ayrıca, temmuz ayındaki özel dönüşüm primlerini iptal etme veya gelecek yıla erteleme kararı aldı. Almanya'daki yaklaşık 108 bin çalışanın 90 binini etkileyecek olan bu kesintiler, şirket yönetimi tarafından "dramatik" ekonomik koşullar ve küresel rekabet gücünün korunması gerekçesiyle savunuluyor.

SENDİKALARDAN 'AKTİF SANAYİ POLİTİKASI' ÇAĞRISI

Protestolarda işverenlerin dönüşüm sürecini bahane ettiğini belirten IG Metall Genel Başkanı Christiane Benner, hissedarlar rekor kârlar açıklarken işçi haklarının tırpanlanmasını eleştirerek siyasilerden aktif sanayi politikası talep etti. Mercedes-Benz İş Konseyi Başkanı Ergun Lümali, yönetimin dayatmalarının büyük bir belirsizlik ve motivasyon kaybı yarattığını vurguladı. Direnişe, Audi ve BMW cephesinden de yönetimin tutumunu "kasten yapılan faul" olarak nitelendiren dayanışma mesajları geldi.

SEKTÖREL DARALMA VE İSTİHDAM TEHDİDİ

Protestolar, Almanya'nın sanayi lokomotifi olan otomotiv sektöründeki geniş çaplı krizin bir yansıması. Mercedes kapasite fazlasından yakınırken, BMW kâr tahminini düşürerek istihdam keseceğini açıkladı; Volkswagen'in ise on binlerce işçiyi etkileyecek devasa bir tasarruf planı hazırlığında olduğu belirtiliyor. Çin rekabeti ve ABD'nin gümrük vergisi tehdidiyle boğuşan sektör, ülkenin toplam ihracatının yüzde 16,2'sini oluşturmasına rağmen istihdamda hızla daralıyor. Alman Otomobilciler Birliği (VDA) verilerine göre, 2035 yılına kadar sektörde 125 bin ek istihdam kaybı daha öngörülüyor.