Alman Tasarım Konseyi'nden Karsan'a 'Mükemmel Ürün Tasarımı' ödülü

Karsan Otonom e-ATAK Almanya'nın önde gelen otoritesi olan German Design Counsil tarafından verilen "Mükemmel Ürün Tasarımı" ödülünü kazandı.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:08
Alman Tasarım Konseyi'nden Karsan'a 'Mükemmel Ürün Tasarımı' ödülü
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Karsan Otonom e-ATAK’ın başarısı, tasarım ve markalar konusunda Almanya'nın önde gelen otoritesi olan German Design Counsil (Alman Tasarım Konseyi) tarafından 'Mükemmel Ürün Tasarımı' ödülüyle taçlandırıldı.

Karsan açıklamasına göre, mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Karsan, geliştirdiği sınıfının en iyi modelleriyle otoritelerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Yüksek teknolojili üretim gücü ve inovatif çalışma anlayışıyla Avrupa’nın ulaşım altyapısını yenilemeye devam eden ve yeni hedef pazar olarak Kuzey Amerika’yı belirleyen Karsan, tasarım yeteneğiyle de ödüller kazanmayı sürdürüyor.

Otonom e-ATAK’ın toplu taşıma sektöründe ilkleri başardığını söyleyen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, yüksek teknolojili yenilikçi üretim yetenekleriyle geliştirdikleri Otonom e-ATAK'ın kısa bir süre önce de Busworld Digital Awards’ta Dijital Olarak Geliştirilmiş Sürüş kategorisinde en beğenilen model olarak ödüllendirildiğini ifade etti.

GLOBAL ÇAPTA ÖDÜLLER

Baş, ''Aracımız tasarımıyla da Almanlar tarafından tescillenmiş oldu. Dünya Tasarım Örgütü'nün de kurucu üyesi olan German Design Counsil tarafından ‘Mükemmel Ürün Tasarımı’ ödülünü almak bizi ayrıca gururlandırıyor. Bunun gibi global çapta ödüller bizi daha iyisini yapmak için daha da teşvik ediyor'' açıklamasını yaptı.

Karsan Otonom e-ATAK’ın, dünyanın seri üretim ilk Seviye 4 otonom otobüsü olduğunun altını çizen Baş, şunları kaydetti:

''İş ortağımız ADASTEC ile geliştirdiğimiz aracımız, 2022 yılından beri de Norveç Stavanger’da yolcu taşımaya devam ediyor. Tüm güvenlik önlemleri ile toplu taşımaya uygun bir araç olarak hizmet veren Otonom e-ATAK, bizleri rakiplerimizin önünde konumlandırıyor. Bugüne kadar Otonom e-ATAK ile 20 binin üzerinde yolcu taşıdık. ABD, Norveç, Fransa, Romanya ve Türkiye’de hayata geçirdiğimiz 6 farklı otonom projesi ile 1,5 yıllık süreçte 50 bin kilometrelik otonom sürüş deneyimi elde ettik. Bu tecrübe ve bilgi birikimi bizi otonom araç pazarında daha da ileri taşıyacak.''


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