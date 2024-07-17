Amerika'dan Çin'de üretilen araçlara yeni kural! Ağustos ayında geliyor...

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:13

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:13

Üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı'nın önümüzdeki ay bağlantılı araçlarla ilgili önerilen kuralları yayımlamayı planladığını ve Çin'de ve düşman olarak görülen diğer ülkelerde üretilen bazı yazılımlara sınırlamalar getirmeyi beklediğini söyledi.

İhracat kontrolleri şefi Alan Estevez, Colorado'da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, “Birkaç bileşen ve bazı yazılımlara bakıyoruz. Tüm arabaya değil, ancak yazılımı yöneten ve müttefik bir ülkede yapılması gereken o arabanın etrafındaki verileri yöneten aracın bazı önemli sürücü bileşenleri olacaktır” dedi.

Mayıs ayında Ticaret Bakanı Gina Raimondo, bakanlığın Çin bağlantılı araçlara ilişkin önerilen kuralları bu sonbaharda yayımlamayı planladığını söylemiş ve Biden yönetiminin şubat ayında Çin'den araç ithalatının ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir soruşturma başlatmasının ardından “aşırı önlem” alabileceğini ve Çin bağlantılı araçları yasaklayabileceğini veya bunlara kısıtlamalar getirebileceğini söylemişti.

'NEREYE GİTTİĞİNİZİ BİLİYOR'

Sanayi ve güvenlikten sorumlu Ticaret Müsteşarı Estevez'in yorumları, yönetimin geniş çapta alarma yol açan Çin araçlarıyla ilgili planları hakkında bugüne kadarki en kesin yorum.

Bağlantılı araçlar, internet erişimine izin veren yerleşik entegre ağ donanımına sahiptir ve bu da hem araç içindeki hem de dışındaki cihazlarla veri paylaşmalarına olanak tanır.

Estevez günü yaptığı açıklamada tehdidin ciddi olduğunu şu sözlerle söyledi:

“Araba çok korkutucu bir şey. Arabanız sizin hakkınızda çok şey biliyor. İster elektrikli bir araç isterse otonom içten yanmalı motorlu bir araç olsun, arabanız muhtemelen bir yazılım güncellemesi alıyor.”

“Modern bir arabanın içinde çok fazla yazılım var. Çok sayıda fotoğraf çekiyor. Bir tahrik sistemi var. Telefonunuza bağlı. Kimi aradığınızı biliyor. Nereye gittiğinizi biliyor. Sizin hakkınızda çok şey biliyor.”

ÇİN'DEN ADİL REKABET ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanlığı daha önce ABD'yi “piyasa ekonomisi yasalarına ve adil rekabet ilkelerine saygı göstermeye” çağırmıştı. Bakanlık, Çin otomobillerinin dünya çapında popüler olmasının nedeninin şiddetli piyasa rekabeti sonucunda ortaya çıkmaları ve teknolojik açıdan yenilikçi olmaları olduğunu savunuyor.

Raimondo mayıs ayında yaptığı açıklamada “teorik olarak yollarda birkaç milyon araba olsaydı ve yazılım devre dışı bırakılsaydı en feci sonucu hayal edebilirsiniz” dedi.

ABD, Çin araç yazılımını sınırlayan kural önerilerini ağustos ayında yayımlayacak.