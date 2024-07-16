Hyundai Tucson 20 yaşında! 7 milyondan fazla satıldı: İşte özellikleri ve fiyat listesi...

Koltuklar ve kapı döşemelerinin yanı sıra, gösterge paneli, orta şerit, direksiyon simidi ve orta kol dayanağı dahil olmak üzere aracın iç mekanı tamamen yeniden tasarlandı. Sportif direksiyon simidinden bilgi-eğlence sistemi için kullanılan çift kavisli 12,3 inç ekranlara kadar bir çok ayrıntıda, yolcu konforu ön planda tutuldu. Direksiyona entegre vites kolu (E-shift by wire) kullanılarak hem orta taraftaki alan, hem de genel görüş, oldukça açıldı.