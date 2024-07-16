İspanyollar duyurdu: MG Avrupa tesisi için karar aşamasında! İşte masadakiler...

Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:36

Güncelleme: 16.07.2024 - 16:49

İspanyol Europa Press'in şirket içindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, fabrika inşası için MG Motor'un favorisi Galiçya bölgesi. Karar 30 Eylül'den önce verilecek ve ilk elektrikli araçlar üç yıl sonra, yani 2027'nin son çeyreğinde buradaki üretim hattından çıkacak. Ancak, Macaristan veya Çek Cumhuriyeti gibi İspanya dışındaki yerlerin de gözden geçirildiği ifade edildi..

TÜRKİYE AYRINTISI

MG'nin Avrupa fabrikası planları, AB'nin şimdilik geçici olan Çin elektrikli otomobillerine yönelik özel tarifeleri nedeniyle değil, ilk olarak geçen yıl duyuruldu. MG Motor'un Avrupa Başkanı William Wang, 2023 yazında verdiği bir röportajda “Yılda 200 bin araba satıyorsanız yerel üretim kurmanın zamanının gelmiştir” dedi. Wang o zaman, bunun yüzde on ithalat vergisinden de tasarruf sağlayacağını söylemişti. MG'nin ana şirketi SAIC yüzde 37,6'lık özel vergiyle (yani toplamda yüzde 47,6) AB planlarından en çok etkilenen şirket olduğundan, Avrupa'da (ithalat vergisi olmadan) üretim yapmak artık daha çabuk sonuç verecek gibi görünüyor.

AB vergilerine paralel olarak Türkiye'de de Çin'den ithal araçlara yüzde 10'a ilave yüzde 40 Gümrük Vergisi alınacağı kararı açıklandı. Ardından Türkiye'ye yatırım yapan firmalarınsa bu vergilerden muaf olacağı başka bir yasa çıktı ve BYD bu yasadan ilk yaralanan firma oldu. BYD'nin ise daha önce planları içinde Türkiye'nin olduğu markanın distribitörü Doğan Trend Otomotiv'in üst yöneticisi (CEO) Kağan Dağtekin tarafından gündeme gelmişti. Dağtekin şu ifadeleri kullanmıştı:

"MG yönetimi, Avrupa'daki gelişimini devam ettirmek üzere Avrupa'da üretim tesisleri kuracaklarını resmen paylaşmışlardı. Biz Doğan Trend olarak, Avrupa'da planlanan tesislerin ilki Türkiye'de olsun diye çalışıyoruz. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik. Ancak net bir şekilde bilinmelidir ki yatırım karar alınması uzun bir süreçtir ve temennilerin ötesinde kati konuşmak doğru değildir. Sanayi Bakanlığımız da bu yatırım konuda işin içinde ve kendilerinden çok iyi destek alıyoruz."

ÇEK CUMHURİYETİ VE MACARİSTAN

Wang geçen yıl, hangi ülkenin en uygun olduğunu belirlemek için enerji maliyetleri, işgücü maliyetleri ve diğer faktörlerin incelenmesi gerektiğini belirtmişti. Görünüşe göre lojistik de buna dahil. Örneğin Çek Cumhuriyeti'nde işçilik maliyetleri daha düşükken, Macaristan BYD, CATL ve Eve Energy batarya tesislerinin ve Debrecen'de şu anda yapım aşamasında olan BMW fabrikasının kurulmasında görüldüğü gibi cömert sübvansiyonlar sunuyor.

İspanyol medyasına göre, Galiçya'nın İber yarımadasının kuzeybatısındaki konumunun bir avantajı, MG'nin Avrupa'daki en önemli pazarı olmaya devam eden İngiltere'ye daha yakın olması ve ayrıca daha iyi nakliye bağlantılarına sahip olmasıdır. Galiçya'ya ek olarak SAIC'in Cantabria (Santander civarı) ve Aragon özerk bölgelerinde de temaslar kurduğu söyleniyor.

İspanya'nın lehine olan bir diğer faktör de MG'nin ülkedeki halihazırdaki güçlü varlığı. Geçen yıl MG ZS EV birkaç ay boyunca İspanya'da en çok satan elektrikli otomobil oldu ve bu nisan ayında MG4 (daha önce Çin'den ithal edilmişti) aynı başarıyı elde etti. MG İspanya'da yaklaşık 100 servis noktası hedefliyor ve Barselona'da Güney Avrupa bölgesine araç tedarik eden bir lojistik merkezi işletiyor.