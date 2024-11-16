Otokar'dan dev adım! Foton Tunland G7 pikap pazarına giriş yaptı: İşte tüm ayrıntılar...

Yayınlanma: 16.11.2024 - 16:29

Güncelleme: 16.11.2024 - 16:29

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar, otobüs ve kamyondan oluşan ürün ailesini pikap segmentiyle genişletti. Şirket Foton markasıyla kamyon segmentinde sürdürdüğü işbirliğini Tunland ile pikap pazarına taşıyor.

Foton Tunland G7 hem şehirde hem arazide yüksek performans vadediyor ve geniş iç hacmi, konforu ve yüksek teknoloji donanımlarıyla başarılı bir sürüş deneyimi sağlıyor. 7 farklı renk ve 3 farklı donanım seçeneğiyle Otokar yetkili satıcılarında satışa sunulan araçta pikap tutkunlarına geniş bir yelpazede seçim imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, ticari araç alanındaki başarılı performanslarını pikap segmentine de taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Özüner, yeni girdikleri pikap segmenti için 10 yılı aşkın süredir kamyon segmentinde işbirliği yaptıkları Foton şirketini tercih ettiklerini aktararak, ''Başarıyla yürüttüğümüz iş ortaklığımızı niş bir pazar olan pikap segmentiyle taçlandırdık. Otokar'ın satış ve satış sonrası hizmetlerdeki başarılı performansının kısa sürede Foton Tunland'i pazarın öncelikli tercihleri arasına taşıyacağına inanıyoruz'' açıklamalarında bulundu.

MANUEL VE 8+1 OTOMATİK SEÇENEKLERİ

Foton Tunland G7 yakıt verimliliği sunan '2.0 Aucan motoru' 119 Kilowatt (kW) güç ve 380 Newton-Metre (Nm) tork üretiyor. 76 litrelik yakıt deposu ve 12 litrelik AdBlue tankı ile uzun mesafelerde kesintisiz yolculuk imkanı sunan araç, 160 km maksimum hıza ulaşabiliyor.

Güçlü motoru ve yüksek tork özelliği ile 4x4 Foton Tunland G7'nin arazi kabiliyeti dikkati çekiyor. 5+1 manuel ve 8+1 otomatik vites seçeneklerine sahip Tunland G7'nin gelişmiş 4 çeker (4WD) sistemi, şehir ve arazi yol koşulunda maksimum performans sunuyor. Araç arka diferansiyel kilidi ve sürüş destek sistemleriyle off-road maceralarında güvenli bir deneyim vadediyor.

OTOKAR FOTON TUNLAND G7 DONANIMLARI

Araç, entegre hız sabitleyici ve bluetooth kontrolüne sahip çok işlevli direksiyonuyla, sürüş konforunu sağlıyor ve 6 yöne elektrikli ayarlanabilir deri sürücü koltuğu sayesinde uzun yolculuklarda bile konfor sağlıyor.

Geniş iç hacme sahip araçta iklim kontrollü dijital klima, 360 derece görüş sistemi, kablosuz multimedya bağlantısı ve geniş LCD ekran bulunuyor. Kabin içinde ise 4 adet USB çıkışı ve 7 farklı renkte ambiyans aydınlatma ve elektrikli cam tavan seçeneği de bulunuyor.

GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ

Tunland G7, Kör Nokta Algılama Sistemi (BSD), Fren Asistanı (BA), Elektronik Fren Sistemi (EBD), Araç Dinamik Kontrol Sistemi (VDC), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Yokuş Kalkış Desteği (HHC), Ön Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) gibi özelliklerle güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Elite, Flagship ve Flagship Plus donanım paketleriyle sunulan Tunland G7, Fırtına Gri (Metalik), Kehribar Sarısı, Alev Kırmızısı (Metalik), Safir Mavi (Metalik), Karbon Siyah, Kutup Beyazı ve Gümüş Gri (Metalik) renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Araç ayrıca, 5 yıl 100 bin kilometre ve 8 yıl paslanmazlık garantisi ile satışa sunuluyor.