Stellantis 2024 üçüncü çeyreğe damga vurdu: 7 önemli pazarda lider konumda...

Yayınlanma: 16.11.2024 - 15:20

Güncelleme: 16.11.2024 - 15:20

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Eylül ayından bu yana Fransa, İtalya, Brezilya, Portekiz, Türkiye, Cezayir ve Arjantin'de en çok satan otomobil üreticisi olan Stellantis, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'ta ilk üçte yer alıyor.

Stellantis, ABD'deki pazar payını temmuz ayındaki yüzde 7,2'den eylül ayında yüzde 8'e yükseltti. ABD bayi stok seviyesi 30 Haziran'dan 30 Ekim'e kadar 80 bin adedin üzerinde azaltıldı ve planlanandan önce 100 bin adetlik azaltma hedefine ulaşma yolunda ilerliyor.

Fiat, Güney Amerika'da yüzde 14,5 pazar payı ile lider ve Brezilya, İtalya, Türkiye ve Cezayir'de ilk sırada yer alıyor. Fiat 500e, yüzde 45 pazar payı ile A segment bataryalı elektrikli araçlar (BEV) pazarında Avrupa lideri olup, Peugeot E-208, Avrupa B segment BEV pazarında lider konumda yer alıyor.

Stellantis Pro One, Avrupa ve Güney Amerika ticari araç pazarında ilk sıradaki pozisyonunu korurken, Avrupa BEV pazarında yüzde 32,8 ile ilk sırada yer almaya devam ediyor.