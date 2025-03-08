Anadolu Isuzu'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 20 adet Novociti Life

Yayınlanma: 08.03.2025 - 15:50

Güncelleme: 08.03.2025 - 15:50

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teslimat törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen'in yanı sıra Anadolu Isuzu'yu temsilen Yurtiçi Satış Direktörü Yusuf Teoman, Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, Bayi Kanalı Yöneticisi Emin Günışık, Bayi Kanalı Sorumlusu Batuhan Uludağ ve Pazarlama İletişim Uzmanı Enes Gülcan katıldı.

Araçlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal mavi renginde tasarlandı. Yeni otobüslere İzmirliler için şans ve güveni simgelemesi adına 'nazar boncuğu otobüsleri' adı verildi.

NOVOCITI LIFE ÖZELLİKLERİ

Anadolu Isuzu Novociti Life modeli, 7-8 metre uzunluğu, alçak taban tasarımı ve 60 yolcu kapasitesiyle şehir içi ulaşım için ideal bir çözüm olarak geliştirildi. Novociti Life, yeni motor ve şanzıman özellikleri sayesinde düşük emisyon ve ekonomik yakıt tüketimi sunarken, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor.