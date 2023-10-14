Anadolu Isuzu’dan kampanya fırsatı

Yayınlanma: 14.10.2023 - 16:40

Güncelleme: 14.10.2023 - 16:40

Anadolu Isuzu’dan yapılan açıklamaya göre ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanya, kamyon sahibi olmak isteyen müşterilere 500 bin TL, 12 ay yüzde 1.99 faiz fırsatı sunuyor.

Yüksek performanslı, çevreci motorlarının yanı sıra ticari kullanımda kritik öneme sahip olan dayanıklılık, güç ve yüksek manevra kabiliyeti özellikleri ile öne çıkan Isuzu kamyonlar, tüm Isuzu yetkili satıcılarında alıcılarını bekliyor.