BMW elektrikli araç satışlarını ikiye katladı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:21

Güncelleme: 13.10.2023 - 16:21

BMW temmuz ve eylül ayları arasında 83 bin 211 adet elektrikli otomobil (EV) satışı yaparak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100.3 daha fazla teslimat yaptı. Mini ise üçüncü çeyrekte 10 bin 720 (EV) teslimatı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 daha az teslimat yaptı. Mini Cooper'ın yeni nesli eylül ayı başlarında IAA'da tanıtıldı ve yine Münih'te tanıtılan Countryman'in halefi de ilk kez elektrikli bir versiyona sahip olacak.

BMW, Mini ve Rolls-Royce markalarıyla BMW Group, tüm yakıt tiplerinde 3. çeyrekte 621 bin 699 araç sattı. Bu, 93 bin 931 tamamen elektrikli otomobilin grup genelinde yüzde 15.1'lik bir elektrikli araç payına karşılık geldiği anlamına geliyor. BMW markasında da 549 bin 941 adetlik satışta elektrikli araç payı yine yüzde 15.1 oldu.

YENİ MODELLERDE TALEP YÜKSEK

Ocak ayından eylül ayına kadar 217 bin 138 tamamen elektrikli BMW marka araç müşterilere teslim edildi. Şirket, "BMW 4 Serisi ve özellikle tamamen elektrikli BMW i4 özellikle popüler" dedi. Ayrıca iX1 için de güçlü bir talep olduğu vurgulandı.

Yeni 5 Serisi ve özellikle i5 ile ilgili müşteri geri bildirimlerinin de "çok olumlu" olduğu ifade edildi. Satıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Pieter Nota, "Yeni BMW i5'in piyasaya sürülmesiyle birlikte, pazarda elektromobilitenin yaygınlaşmasını daha da hızlandıracak bir başka cazip tam elektrikli araca sahip olacağız" dedi ve şöyle konuştu:

"Yeni siparişler şimdiden müşterilerimizin bu yeni modele yönelik yüksek heyecanını yansıtıyor."

Rolls-Royce markasında ise henüz elektrikli teslimat yapıldığı görülmedi ancak marka önümüzdeki haftalarda Rolls-Royce Spectre'nin teslimatları için hazırlanıyor. Spectre, Rolls-Royce'un yakında piyasaya çıkacak elektrikli coupe'si ancak grup genelindeki satış rakamları üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor.

MINI SATIŞLARI KRİTİK OLACAK

Tüm sürücü tiplerinde, 3. çeyrekte yüzde 2,6'lık küçük bir artışla 70 bin 384 Mini satıldı. Elektrikli Mini Cooper SE ve Mini Cooper SE Cabrio üretimden kaldırılan modeller olmasına rağmen, elektrik payı yüzde 15.2 oldu. Yeni Cooper nesli sadece elektrikle çalıştığından elektrikli araç payının yakında artması bekleniyor.

BMW Group üçüncü çeyrek için hibrit ve tam elektrikli satışlarını ise 139 bin 943 adet olarak bildirdi. Bilinen elektrik satışları düşüldüğünde geriye 46 bin 12 adet plug-in hibrit satıldığı anlaşılıyor.