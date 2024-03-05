Anadolu Isuzu'dan Petrol Ofisi ile işbirliği: Ağır ticarilerde Maximus yağları kullanılacak...

Anadolu Isuzu'nun ağır ticari araçlarının ilk dolum yağları, Petrol Ofisi’nin ağır ticari araç motor yağlarındaki markası Maximus olacak.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:42
Anadolu Isuzu'dan Petrol Ofisi ile işbirliği: Ağır ticarilerde Maximus yağları kullanılacak...
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Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre şirketin Üst Yöneticisi Mehmet Abbasoğlu ve Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuya ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Buna göre, Isuzu ağır ticari araçların ilk dolum yağlarının tedariki 5 yıl boyunca Petrol Ofisi tarafından sağlanacak.

Petrol Ofisi, 2029'a kadar ticari araç motor yağı markası olan Maximus’un ürün tedarikinin yanı sıra araçların şanzıman yağları ve antifriz tedarikini de gerçekleştirecek.

Ayrıca ağır ticari araçlar için satış sonrası hizmetler kapsamında da Isuzu servislerinde Petrol Ofisi’nin madeni yağ ürünleri kullanılacak.

AĞIR TICARİ ARAÇLAR SEKTÖRÜ

Söz konusu iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Abbasoğlu, ''Ağır ticari araçlar pazarı, yarattığı ihracat hacmi, bölgesel ticaret ve ulaşımdaki vazgeçilmez pozisyonu ile ülke ekonomisinin önemli yapıtaşlarından birini oluşturuyor. Petrol Ofisi olarak ağır ticari araçlar sektörünün en önemli ve yenilikçi oyuncularından Anadolu Isuzu ile gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli işbirliğinin ağır ticari araçlar sektörü ile bu sektörün tüm direkt ve dolaylı paydaşları için de sürdürülebilir katma değer sağlayacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan da anlaşmanın sektörde yeni sinerji yaratacağını belirterek şunları kaydetti:

''Anadolu Isuzu olarak Petrol Ofisi’ni tercih etmemizdeki en büyük etkenlerin başında güven ve kalite anlayışı geliyor. İnovasyon ve sürekli gelişime dayalı yaklaşımlar, üretim kalitesini artırdığı gibi müşterilerimize de avantajlar sağlıyor. Çayırova’daki 'akıllı fabrika' özelliklerine sahip modern üretim tesislerimizde geliştirip ürettiğimiz çevreci ve modern araçları Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 44 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu araçlar büyük ilgi ve beğeni toplarken, tercih edilmede de ilk sırada yer alıyor. Anadolu Isuzu olarak, otomotiv endüstrisini dönüştüren trendleri izlemekle kalmıyor, bu trendlerde aktif bir oyuncu olarak yer alıyoruz. Petrol Ofisi ile gerçekleşen bu iş birliği de dahil olmak üzere Anadolu Isuzu olarak verimlilik çerçevesinde ihtiyaca ve çözüme yönelik üretim anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.''


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