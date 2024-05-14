Anadolu Isuzu’dan yaz bakım kampanyası: İndirim, yakıt çeki, bakım kontrolü...

Anadolu Isuzu, 31 Mayıs tarihine kadar sürecek yaz bakım kampanyasıyla kaçırılmayacak avantajlar sunuyor. Kampanya kapsamında yedek parça indirimleri, yakıt çeki hediyesi, ücretsiz sağlık ve 40 nokta bakım kontrolü gibi fırsatlar bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:32
Anadolu Isuzu’dan yaz bakım kampanyası: İndirim, yakıt çeki, bakım kontrolü...
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Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yaza avantajlarla dolu bir bakım kampanyasıyla başlıyor. En yaygın servis ağına sahip otomotiv markası olan Anadolu Isuzu, ürün gamında bulunan kamyon, kamyonet, pick up ve otobüs grubundaki tüm araçları için mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında; orijinal yedek parçalarda yüzde 20 indirim ve anlaşmalı kartlara 12 ay taksit imkânı sunuyor. Yaz bakım kampanyasında ayrıca ücretsiz sağlık raporu ve 40 nokta kontrolü de yapılıyor. Kampanya dahilinde, belirli koşullara bağlı olarak ve sınırlı sayıda 750 TL‘lik  akaryakıt çeki hediyesi de sunuluyor.

SON TARİH

31 Mayıs tarihine kadar sürecek avantajlarla dolu bu kampanyadan yararlanmak isteyen araç sahipleri, Anadolu Isuzu’nun yetkili bayi ve servisleriyle iletişime geçebilirler.


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