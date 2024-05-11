Bentley son aracını üretiyor! W12 motor Batur Convertible'dan sonra kullanılmayacak...
Mulliner'in araç yapım serisinin üçüncü ürünü, W12 motorlu son üstü açılabilir Bentley olacak. İşte Bentley Batur Convertible'ın tüm özellikleri...
Bentley'in ultra lüks Mulliner otomobil üretim serisinin son üyesi Bentley Batur Cabrio olarak tanıtıldı. Özel kulüpte Bacalar ve Batur coupe'ye katılan, her biri tam olarak müşterinin özelliklerine göre belirlenen sadece 16 üstü açık araç üretilecek.
YENİ TASARIMIN ÖN GÖSTERİMİ
Batur'un temelini Bentley Continental GT'nin şasisinin tamamen ısmarlama karoser ve stil unsurlarıyla donatılmış modifiye bir versiyonu oluşturuyor. Gövdenin kendisi karbon fiberden yapılmıştır ve coupe'de olduğu gibi Bentley'in gelecekteki modellerinin yeni tasarım yönünün bir ön gösterimi olduğu söylenmektedir.
Continental GT'nin daha fastback şeklinden ziyade belirgin bir üç kutu profiline sahip olan coupe gibi, Batur Cabrio'nun ince arka çamurluk ağızları ve yeniden şekillendirilmiş arka güvertesi Continental GT Cabrio'dan tamamen farklı.
Tasarımda ayrıca bagaj kapağında yeni bir arka dudak spoyleri ve Batur'un kaputa monte edilmiş trim parçalarının artık kabinin etrafını saran şık bir entegrasyonu da yer alıyor.
KATLANABİLİR KUMAŞ TAVAN
Tamamen tavansız Bentley Bacalar'ın aksine Batur Cabrio, 50 km hıza kadar çalıştırılabilen elektrikli katlanabilir kumaş tavana sahip.
Bentley paylaştığı bu otomobilde kaput, aynalar, ön cam çevresi ve koltukların arkasında yer alan boyalı aerobridge için kontrast oluşturan parlak bir kaplama ile gövdenin çoğunda saten boya kaplamasını bir araya getirmiş.
BENTLEY BATUR CABRIO İÇ MEKÂN
Kabinin içi doğrudan Batur coupe'den alınmış. Temel düzen seri üretim Continental GT'dekine benzer olsa da malzeme seçenekleri başka bir düzlemde. Neredeyse tüm kaplamalar değişken ve sahibinin zevkine göre belirlenebiliyor.
Kaputun altında Bentley'in 6.0 litrelik W12 motorunun 741 bg güç ve 1,000 Nm tork üreten en güçlü iterasyonu yer alıyor.
YÜZDE 40 DAHA GÜÇLÜ
Bu, 2003 Bentley Continental GT'de bu motorun orijinal kullanımına kıyasla güçte yüzde 40'lık bir artışı temsil ediyor, ancak belki de daha etkileyici bir şekilde yüzde 25 daha az yakıt kullanıyor.
Motor, sekiz vitesli çift kavramalı şanzımana ve dört tekerlekten çekiş sistemine bağlı olup, burada en yeni nesil Continental GT Speed'de kullanılan kilitli diferansiyelin aynısı kullanılıyor.
YENİ GELECEK MOTOR
Bu, Bentley'in saygıdeğer W12 motoruna sahip son üstü açık model olacak, çünkü bu yılın yaz aylarında üretimden kaldırılacak ve seri üretim modellerinde yerini yeni bir V8 plug-in hibrit kombinasyonuna bırakacak.
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