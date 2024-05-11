Bentley son aracını üretiyor! W12 motor Batur Convertible'dan sonra kullanılmayacak...

YÜZDE 40 DAHA GÜÇLÜ

Bu, 2003 Bentley Continental GT'de bu motorun orijinal kullanımına kıyasla güçte yüzde 40'lık bir artışı temsil ediyor, ancak belki de daha etkileyici bir şekilde yüzde 25 daha az yakıt kullanıyor.