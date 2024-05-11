Honda'dan City modeline özel kampanya: Tam 225 bin liralık indirim!

Honda, limitli sayıda City modeli için özel kampanya başlattı. Kampanya ile 225 bin TL indirim ya da sıfır faizli taksit seçenekleri uygulanıyor! İşte Honda City özellikleri ve fiyatı...

AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 13:00
Honda'dan City modeline özel kampanya: Tam 225 bin liralık indirim!
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Honda City modeline sahip olmak isteyenlere 225 bin lira indirim veya 250 bin liraya kadar kredilerde yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Honda'nın yüksek donanım özellikleri ve konforlu sürüş performansı ile öne çıkan City modeline özel kampanyası başladı.

Limitli sayıda City için geçerli olacak kampanya kapsamında 250 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

6 yıllık Honda garantisine sahip City modeli için nakit alımlarda ise 225 bin lira indirim seçeneğiyle 1 milyon 30 bin liralık satış fiyatı bulunuyor.

City sahibi olmak isteyenler Honda showroomlarında geçerli olan kampanyadan faydalanabiliyor.

HONDA CITY 1.5L I-VTEC CVT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yakıt tipi: Benzin

Motor hacmi: 1498 cc

Motor gücü: 121 bg / 145 Nm

Şanzıman tipi: Otomatik (CVT)

Çekiş: Önden çekiş

Maksimum hız: 198 km/sa

Ağırlık: 1189 kg

HONDA CITY 1.5L I-VTEC CVT BOYUTLARI

Uzunluk: 4568 mm

Genişlik: 1748 mm 

Yükseklik: 1458 mm

HONDA CITY 1.5L I-VTEC CVT YAKIT TÜKETİMİ

Şehir içi: 8.6 lt/100km

Şehir dışı: 5.7 lt/100km

Ortalama: 6.2 lt/100km


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