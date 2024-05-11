Honda'dan City modeline özel kampanya: Tam 225 bin liralık indirim!
Honda, limitli sayıda City modeli için özel kampanya başlattı. Kampanya ile 225 bin TL indirim ya da sıfır faizli taksit seçenekleri uygulanıyor! İşte Honda City özellikleri ve fiyatı...
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Honda City modeline sahip olmak isteyenlere 225 bin lira indirim veya 250 bin liraya kadar kredilerde yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sağlanıyor.
Honda'nın yüksek donanım özellikleri ve konforlu sürüş performansı ile öne çıkan City modeline özel kampanyası başladı.
Limitli sayıda City için geçerli olacak kampanya kapsamında 250 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.
6 yıllık Honda garantisine sahip City modeli için nakit alımlarda ise 225 bin lira indirim seçeneğiyle 1 milyon 30 bin liralık satış fiyatı bulunuyor.
City sahibi olmak isteyenler Honda showroomlarında geçerli olan kampanyadan faydalanabiliyor.
HONDA CITY 1.5L I-VTEC CVT TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yakıt tipi: Benzin
Motor hacmi: 1498 cc
Motor gücü: 121 bg / 145 Nm
Şanzıman tipi: Otomatik (CVT)
Çekiş: Önden çekiş
Maksimum hız: 198 km/sa
Ağırlık: 1189 kg
HONDA CITY 1.5L I-VTEC CVT BOYUTLARI
Uzunluk: 4568 mm
Genişlik: 1748 mm
Yükseklik: 1458 mm
HONDA CITY 1.5L I-VTEC CVT YAKIT TÜKETİMİ
Şehir içi: 8.6 lt/100km
Şehir dışı: 5.7 lt/100km
Ortalama: 6.2 lt/100km
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesten nefret eden 4 burç
- 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
- Müdürün odasını bastı
- 'Şehadet parmağını kaldırmasıyla mesaj vermiş'
- Tekel bayi saldırısı davasında yeni gelişme
- Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması
- En çekici dudak şekline sahip 4 burç
- TBMM'de 'yumuşama' manzaraları!
- 9. Yargı Paketi taslağı ortaya çıktı!
- Kylian Mbappe sosyal medyadan resmen duyurdu...