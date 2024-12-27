Araç muayene ücretleri belli oldu: İşte 2025'te zorunlu araç muayene ücretleri...

Yayınlanma: 27.12.2024 - 13:25

Güncelleme: 27.12.2024 - 13:25

Araç muayene fiyatlarına yapılacak zam oranı netleşti. 1 Ocak'ta uygulanacak araç muayene ücretleri ortaya çıktı. İşte araç muayene ücretleri...

Arça muayenesi için 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak zam oranı %43,93 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı kadar yapılacak.

2024 yılı güncel araç muayene fiyat listesi şöyleydi:

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 927,60 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 1.821,60 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 2.462,40 TL

Fiyat artışıyla birlikte araç muayene fiyatları 2025 yılında şu şekilde oldu:

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 1.335 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 2.621 TL

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 3.544 TL