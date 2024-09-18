Elektrikli ticarinin lideri MAXUS eDeliver 5 lansmana özel fırsatlar sunuyor

Yayınlanma: 18.09.2024 - 18:38

Güncelleme: 18.09.2024 - 18:38

SAIC bünyesinde yer alan MAXUS eDeliver 5’i piyasaya sundu. Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye elektrikli ticari araç pazarının lideri unvanına sahip MAXUS, 36 dakikada şarj edilebilen bataryası, 489 kilometrelik menzili ve 6,6 metreküpten başlayan yükleme hacmiyle yeni e-Deliver 5’e çok güveniyor. İki farklı şasi seçeneğiyle yollara çıkan aracın başlangıç fiyatı 1 milyon 675 bin TL olarak dikkat çekerken, yeni model lansmana özel avantajlarla müşterileri ile buluşuyor.

120 kW güç ve 240 Nm tork üreten elektrik motoruyla güçlü ve çevik model eDeliver 5, 10.7 saniyelik 0-100 kilometre hızlanma performansı ve saatte 120 kilometre maksimum hızlanması ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. 64 kWh’lik yüksek kapasiteli inceltilmiş bataryası (14 cm) ile doğuştan elektrikli eDeliver 5, dizel yakıtlı geleneksel seçeneklere göre yüzde 85’e varan kullanım tasarrufu sağlıyor. Maxus eDeliver 5, 5 yıl/100.000 kilometre araç garantisinin yanı sıra sunduğu 8 yıl/200.000 kilometre batarya garantisi ile ticari araçlar arasında fark yaratıyor.

SAIC bünyesindeki İngiliz orijinli köklü marka ve elektrikli ticari araç üreticilerinden MAXUS, Türkiye pazarındaki büyüme hamlesini bir adım daha ileriye taşıyor. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği ve kısa sürede elektrikli ticari araç pazarında liderliğe ulaşan MAXUS, segmentinde dengeleri değiştiren eDeliver 3’ün ardından şimdi de yeni modeli eDeliver 5 modeliyle ürün gamını genişleterek çevreci ve tasarruflu mobilite seçenekleri sunmaya devam ediyor.

0 FAİZ AVANTAJIYLA YENİ MAXUS EDELIVER 5

Türkiye’de ticari araç pazarının elektrikliye dönüşümünde en önemli adımı atan marka olan MAXUS, ağustos ayı sonu itibarıyla elektrikli ticari araç pazarının lideri konumunda yer alıyor. Segmentinde teknolojik donanımıyla da rakiplerinden ayrışan yeni eDeliver 5 iki farklı şasi seçeneğiyle yollara çıkıyor. Aracın kısa şasili versiyonu 1 milyon 675 bin TL fiyatıyla da oldukça rekabetçi. Üstelik lansmana özel 0 faiz avantajı ile 300.000 TL 12 ay kredi kampanyası ile sunuluyor.

Yeni yüzde 100 elektrikli eDeliver 5; sunduğu güçlü performans, geniş yükleme alanı ve gelişmiş lojistik kabiliyeti sayesinde işletmeler için en uygun seçenek olacak. 180 derece çift kanat açılır bagaj kapakları, çift yan kayar kapıları ve 6,6 metreküplük yükleme hacmi ile segmentinin üzerinde iç mekân ve yükleme kolaylığı sunarken, 1250 mm'lik aks aralığı, standart Euro paletlerin rahatça taşınmasını sağlıyor. Aracın kabininde yuvarlak köşeli tasarım unsurlar ile gelişmiş teknoloji dokularının uyumlu kombinasyonu ise içeride ferah ve konforlu bir atmosfer yaratıyor.

YÜZDE 85’E VARAN İŞLETME VE KULLANIM TASARRUFU SAĞLIYOR

Profesyonellerin şehir içi taşımacılıktaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan en son teknoloji yüzde 100 elektrikli eDeliver 5; sunduğu güçlü performans, geniş yükleme alanı ve gelişmiş lojistik kabiliyetleri sayesinde işletmeler için en uygun seçenek olmaktan çok daha fazlasını sunuyor. Hızlı şarj kapasitesi ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle eDeliver 5, sadece yeni bir elektrikli panelvan değil lojistik konusunda güvenilir bir iş ortağı olarak dikkat çekiyor.

MAXUS eDeliver 5, yeni nesil temiz enerji elektrik teknolojisi platformu olan MILA Platformu üzerinde yükselmekte olup tüm senaryolara yönelik sürdürülebilir mobilite çözümlerini güçlendirmek üzere tasarlandı. Lojistik uygulamalara odaklanarak üstün taşıma yeteneklerine sahip olarak geliştiren modüler yapıdaki MILA platformu üzerinde yükselen eDeliver 5, hafif yapısı sayesinde enerji verimliliğine, mükemmel araç içi kullanımına, konforlu ve güvenli sürüş kolaylığına olanak sağlıyor.

120 kW güç ve 240 Nm tork üreten elektrik motoruyla güçlü ve çevik eDeliver 5, 10.7 saniyelik 0-100 kilometre hızlanma performansı ve 489 kilometrelik WLTP şehir içi menziliyle işletmelerin günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılıyor. 64 kWh’lik yüksek kapasiteli inceltilmiş bataryası (14 cm) ile rakiplerinden ayrışan eDeliver 5, yüzde 85’e varan kullanım maliyeti tasarrufu sağlıyor. Modelin batarya doluluğu, 11 kW’lık üç fazlı AC şarj istasyonlarında yüzde 20’den 80’e 4 saatte ulaşırken, 70 kW'lık DC şarj istasyonlarında yalnızca 36 dakikada kadar hızlı bir sürede yüzde 20’den 80 batarya doluluk oranına ulaşılabiliyor ve ticareti aksatmıyor.

İHTİYACA YÖNELIK BOYUTLARI İLE TİCARETİ KOLAYLAŞTIRIYOR

MAXUS eDeliver 5, kısa ve uzun olmak üzere iki farklı şasi tipiyle sunuluyor. Kısa şasili versiyonunda sunulan 4800 mm uzunluğu, 1874 mm genişliği ve 1960 mm yüksekliği ile MAXUS eDeliver 5, sınıf beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor. 3100 mm’lik dingil mesafesiyle de dikkat çeken araç, elektrikli rakipleri ile kıyaslandığında şehir içi taşımacılığı kullanımı için en uygun araç haline geliyor. 6.6 metreküplük yükleme hacmine sahip araç, 1200 kilogramlık taşıma kapasitesiyle şehir içi taşımacılık için gereken beklentileri karşılıyor.

Geniş yükleme alanı ve hacmiyle de göz dolduran eDeliver 5, standart Euro paletleri gibi paletlerin rahatça taşınmasını sağlıyor. Sürücü ve yolcu koltukları arasında yenilikçi tasarımı ile geniş mesafe bir sunan eDeliver 5’te, 180 derece açılır arka kapılar ve her iki tarafta da yer alan sürgülü yan kapılar ile yükleme-boşaltma işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor.

İç mekânda yuvarlak hatlı tasarım unsurları ile gelişmiş teknolojik dokunuşların uyumlu birleşimini sunan modelde yer alan bu kombinasyon, ferah ve konforlu bir atmosfer yaratıyor. Çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve direksiyona monte vites kolu ise konforlu ve pratik bir kullanıma olanak tanıyor. MAXUS eDeliver 5’in 5250 mm’lik uzunluk, 7.7 metreküp yükleme hacmi ve 1265 kilogramlık taşıma kapasitesine sahip uzun şasili versiyonu sunuluyor.

Aracın standart donanım listesinde ise yok yok. 7 inçlik dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen 12.3 inçlik dokunmatik ekran, 360 derece çevre görüş sistemi, ısıtmalı koltuklar, klima, adaptif hız sabitleyici, elektronik park freni (EPB), akıllı uzun far asistanı ve elektrikli ayarlanabilen ısıtmalı yan aynalar yer alıyor.

EURO NCAP TİCARİ ARAÇ SINIFINDA LİDER

MAXUS e-Deliver 5, Euro NCAP’te ticari araçlar için özel olarak yapılan ve en son güvenlik regülasyonları baz alınarak hazırlanan güvenlik testlerinden en yüksek derecelendirme olan Platinum seviyesine layık görülerek verimlilikte olduğu gibi söz konusu güvenlik olduğunda da en yüksek standartları belirliyor. Üstün güvenlik donanımlarını standart olarak sunan MAXUS eDeliver 5, sınıfının güvenlik standartlarını bugünün ötesine taşıyor.

Yeni MAXUS eDeliver 5’in özel standart güvenlik özellikleri içerisinde; ACC (Adaptif Hız Sabitleyici), FCW (Ön Çarpışma Uyarısı) ve AEB (Otomatik Acil Durum Frenlemesi), LDW (Şeritten Ayrılma Uyarısı), LKA (Şerit Takip Asistanı), ELK (Acil Durum Şeritte Tutma Sistemi), SLIF (Hız Limiti Bilgisi), IHC (Akıllı Uzun Far Asistanı) DSM (Sürücü Durumu İzleme) sistemleri yer alıyor. Üstün güvenlik özellikleri ile MAXUS eDeliver 5 hem konforlu hem de son derece güvenli bir sürüş sunuyor.