1000 kilometre menzilli MG HS ekimde Türkiye’de: İşte fiyatı ve diğer tüm ayrıntılar...

Yayınlanma: 18.09.2024 - 18:27

Güncelleme: 18.09.2024 - 18:30

Çin’in en büyük otomotiv üreticisi olan SAIC Grubu bünyesinde yer alan ve Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, yeni HS modelinin 1000 kilometreyi aşan menzili ve turbo motoruyla yeni bir dönem başlatacak şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunun ön satışına başladı. İlk teslimatlar sonrası ekim ayında Türkiye’de yollara çıkmaya başlayacak yeni nesil MG HS’in ülkemizde satış fiyatı 2 milyon 90 bin TL olarak açıklandı.

Yeni MG HS PHEV uzun menzili, yüksek kapasiteli bataryası, turbo motoru, büyüyen boyutlarıyla ve SAIC’in teknoloji gücünü yansıtan özellikleriyle öne çıkıyor. Hiç yakıt harcamadan yüzde 100 elektrikli olarak 100 kilometre üzerinde yol alabilen yeni SUV modeli, 1000 kilometreyi aşan karma menzili ile öne çıkıyor. Dünya standardı olan WLTP kriterlerine göre uygun kullanımda 100 kilometrede 0.54 litre olan yakıt tüketimi ile ülkemizde hibrit modeller arasında şimdiden tahta çıkmaya hazır olan iddialı model, ilgi çeken tasarımı ve fark yaratan motor teknolojisiyle rakiplerinden ayrılıyor.

SAIC Londra Dizayn Ofisi’nde geliştirilen, MG’nin teknoloji harikası Yeni MG HS PHEV, yeni ön ızgarası ve daha ince farları ile SUV dizaynına daha teknolojik bir görünüm kazandırıyor. Diğer taraftan farları birbirine bağlayan merkezi siyah panel yeni otomobilin genişliğini vurguluyor. Arkada ise ön farların tasarımını yansıtan LED stop lambaları merkezi bir motifle birbirine bağlanırken, özellikle geceleri dikkat çeken X şekli özgün bir ışık imzası oluşturuyor. MG’nin yeni nesil tasarım dilini yansıtan Yeni HS PHEV, 1.890 mm genişlik ve 4.670 mm uzunluk sunuyor. Modelin aks mesafesi de artarak 2.767 mm’ye ulaştı ve böylece daha da geniş bir iç mekana kavuştu.

MG HS ŞEHİRDE BENZİN HARCAMIYOR

Yeni MG HS PHEV, 21.4 kWsa kapasiteli bataryası ve 55 litre yakıt deposuyla 1000 kilometre üzerinde menzile zorlanmadan ulaşıyor. Onu rakiplerinden üstün kılan en önemli özelliği, 100 kilometreyi aşan mesafeyi hiç yakıt harcamadan sadece elektrikli olarak alabilmesi. Böylece şehir içinde hiç yakıt harcamadan yüzde 100 elektrikli olarak, uzun yolda ise menzil endişesi olmaksızın benzinli olarak kullanılabiliyor. Yeni HS PHEV, ultra verimli hibrit sistemiyle, 100 km’de yalnızca 0.54 litre yakıt tüketimiyle rakipsiz bir değer ortaya koyuyor.

MG HS TUTUMLU PERFORMANS CANAVARI

Yeni nesil yazılımı sayesinde, 145 beygir gücündeki 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 185 beygirlik elektromotoru kombine çalıştırıyor. İki motorun seri veya paralel çalışmasını sağlayan, sürücünün ihtiyacını anlayarak motorların birbiriyle ilişkisini optimize eden yazılım SAIC mühendisleri tarafından geliştirildi. Güç ihtiyacı olduğunda bir performans canavarına dönüşen otomobil, gündelik kullanımda ise şaşırtıcı bir ekonomi sağlıyor. İki motoru sayesinde toplamda 339 beygir güç üreten araç, 6.9 saniye içinde 0-100 km hıza ulaşmayı başarıyor.

MÜKEMMEL SÜRÜŞ KEYFİ, SESSİZ İÇ KABİN

SAIC Design Londra tarafından Avrupa müşterilerinin beklentilerine göre hazırlık yapılmış ve daha büyük hacim, işlevsellik, konfor, sade ve şık bir tasarım dili hedeflenmiş. 19 inç elmas kesim alaşımlı jantları, aerodinamik ve keskin yan silüeti, ön ve arka modern far grubuyla çok dinamik görünüme sahip yeni HS, içerde yalın ve sofistike dizayn anlayışıyla siyah ve taba olmak üzere iki farklı iç renk ile tercih edilebiliyor. Premium his yaratan malzemeler, sadeliğin önde tutulduğu tasarım diliyle yalınlığı önemseyen müşteriler hedeflenmiş.

ZENGİN VE YÜKSEK TEKNOLOJİK DONANIM SEVİYESİ

İddialı model, yeni ve hızlanan yazılımıyla, her biri 31.2 cm iki yüksek çözünürlüklü ekrandan oluşan yekpare geniş ekran (12.3 inç 2 ekran), kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı 6 yönlü ve hafızalı sürücü koltuğu, otomatik bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş kamerası, 8 hoparlörlü hi-fi sistemi ile donatılmış. Üstün teknoloji ürünü yenilikçi modeli ile MG, üstelik araç dışına elektrik verebilmeyi mümkün kılan V2L Enerji Paylaşım Özelliğini ilk defa bir hibrit modelinde sunuyor.

MG HS PHEV, sunduğu yüksek güvenlik önlemlerinin yanı sıra yarı otonom sürüşe imkan tanıyor. Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Aktif Acil Durum Freni, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Desteği, Şerit Değiştirme Desteği ile Kör Nokta Monitörü, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı, Adaptif Hız Sabitleyici, Trafikte Sürüş Sistemi başta olmak üzere gelişmiş MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri’ni standart olarak sunuyor.