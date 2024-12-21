Automobile Awards yılın süper otomobilini seçti: Ödül İtalya'ya gitti...
Automobile Awards jürisi "Yılın Süper Otomobili"ni seçti. İtalyan marka Alfa Romeo'nun 33 Stradale modeli ödüle layık görüldü.
Alfa Romeo'nun özel üretim otomobili 33 Stradale, Automobile Awards jürisi tarafından 'Yılın Süper Otomobili' seçildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası otomotiv uzmanları ve otomobil gazetecilerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmede Alfa Romeo 33 Stradale, farklı modeller arasından öne çıkarak birincilik ödülüne layık görüldü.
Alfa Romeo 33 Stradale, lanse edildiği günden bu yana sektör profesyonelleri, otomobil tutkunu koleksiyonerler ve İtalyan otomobilseverler tarafından heyecanla karşılanmayı sürdürüyor.
Etiketler: #Alfa Romeo 33 Stradale #ödül #otomobil
En Çok Okunan Haberler
-
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- 'Neredeyse 2 hafta oldu'
- Tel Aviv’i balistik füze ile vurdular
- Vali 'öldü', Bakanlık 'yoğun bakımda' dedi
- 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!
- 'Kanlı Noel' saldırganı hakkında neler biliniyor?
- Otel ve villa yapılacak
- Üniversiteden skandal ilan