Automobile Awards yılın süper otomobilini seçti: Ödül İtalya'ya gitti...

Automobile Awards jürisi "Yılın Süper Otomobili"ni seçti. İtalyan marka Alfa Romeo'nun 33 Stradale modeli ödüle layık görüldü.

Automobile Awards yılın süper otomobilini seçti: Ödül İtalya'ya gitti...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 12:36

Alfa Romeo'nun özel üretim otomobili 33 Stradale, Automobile Awards jürisi tarafından 'Yılın Süper Otomobili' seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası otomotiv uzmanları ve otomobil gazetecilerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmede Alfa Romeo 33 Stradale, farklı modeller arasından öne çıkarak birincilik ödülüne layık görüldü.

Alfa Romeo 33 Stradale, lanse edildiği günden bu yana sektör profesyonelleri, otomobil tutkunu koleksiyonerler ve İtalyan otomobilseverler tarafından heyecanla karşılanmayı sürdürüyor.


Etiketler: #Alfa Romeo 33 Stradale #ödül #otomobil

İlgili Haberler

Tesla yüz binlerce aracı etkileyen sorunu yazılım güncellemesi ile uzaktan çözecek!

Tesla yüz binlerce aracı etkileyen sorunu yazılım güncellemesi ile uzaktan çözecek!
Toyota Türkiye'den otomotiv sektörü değerlendirmesi: 'Bundan sonraki dönemde...'

Toyota Türkiye'den otomotiv sektörü değerlendirmesi: 'Bundan sonraki dönemde...'
Honda Prelude'ün geleceği tarih belli oldu! Hibrit sistem efsana modelde yer alacak...

Honda Prelude'ün geleceği tarih belli oldu! Hibrit sistem efsana modelde yer alacak...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler