Avrupa Çin'e yeni zorluk çıkarıyor

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 04:50

Elektrikli otomobil satışlarının hızlı artışı, uygun fiyatlı Çinli üreticilerin önünü açarken Avrupalı üreticiler için sıkıntılı bir dönem başlamıştı. Özellikle Almanya ve Fransa gibi otomotiv alanında önemli markalara sahip ülkeler endüstrilerini korumak için yeni yollar aramaya başladı. Türkiye’de 2023 yılında sayıları hızla artan Çinli markaların önünü kesmek için hazırlanan tebliğ ile yedi bölgede 20 servisin distribütöre ait olma zorunluluğu, servis çalışanlarının sertifika eğitiminden geçmesi gibi zorunluluklar getirildi.

Fransa ise pazarını ve endüstrisini korumak için çevre dostu bir yöntemi devreye alıyor. Yeni kurala göre bir elektrikli otomobilin Fransa’da satın alım teşvikine dahil olabilmesi için üretim aşamasındaki karbondioksit emisyonu seviyesi dikkate alınacak unsurlardan biri. Bu kuralla birlikte enerji üretiminin önemli bir kısmını fosil yakıtlar ve özellikle de kömürle yapan Çin dezavantajlı konumda. Devletten teşvik alabilmek için elektrikli otomobilin 47 bin Avro’dan ucuz olması ve 2 bin 400 kilogramdan hafif olması da gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında tüketiciye 6 bin Avro ya da aracın fiyatının yüzde 27’si kadarı teşvik olarak veriliyor.

FARK KAPANACAK

Fransa hükümetinden yapılan açıklamaya göre elektrikli otomobiller için ortalama 5 bin-7 bin Avro nakit alım teşviki yılda 1 milyar Avro yük oluşturuyor ve bunun üçte biri Çin’de üretilen araçlara gidiyor. 2024’te 25 bin Avro altında fiyatlara yollara çıkacak olan Citroen e-C3, Renault 5, sonrasında da Renault Twingo gibi modeller, uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarında Çinlilerle aradaki farkı kapatabilecek.

Fransa hükümetinin yayınladığı listeye göre 60 civarında model teşvik alabilecek. Bunların 24’ü Stellantis Grubu markalarının, beşi ise Renault Nissan Mitsubishi Alliance’ın elektrikli modelleri. VW, Seat, Cupra, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Mazda, Hyundai gibi markaların da bazı modelleri listede yer alıyor.



