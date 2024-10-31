Avrupa'nın en çok satan ilk iki modeli Renault Group'tan: Şirket 2024 finansal sonuçlarını açıkladı...

Yayınlanma: 31.10.2024 - 18:09

Güncelleme: 31.10.2024 - 18:09

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Group, 2024'ün ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, otomotiv geliri olarak 9,3 milyar Euro gelir elde eden Renault Group ürün karması etkisindeki sürekli iyileşmede 3,8 puanlık artış gerçekleştirdi.

Renault markası Avrupa'da üçüncü, hafif ticari araçlarda (LCV) ise Avrupa ve Fransa'da ilk sırada yer aldı. Clio, Avrupa genelinde tüm kanallarda en çok satan ikinci araç oldu. Dacia, Avrupa binek araç satışlarında dokuzuncu sırada, Avrupa perakende satış sıralamasında ise ilk 3'te yer aldı. Sandero, Avrupa genelinde tüm kanallarda en çok satan araç oldu. Alpine, ürün atağı öncesinde yıl başından itibaren yüksek çift haneli bir büyüme kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Finans Direktörü Thierry Pieton, üçüncü çeyrek gelirlerinin, bu yılki ürün ataklarından faydalanmaya başladığını belirtti.

10 YENİ LANSMAN

Pieton, ''Bu çeyrekte faturalarımızın yüzde 18'ini temsil eden 10 yeni lansman gerçekleştirdik. Araçların ilgili pazarlarda kademeli olarak sunulmasıyla bu eğilim önümüzdeki çeyreklerde de devam edecek ve 2025 için planlanan 7 yeni lansmanla birlikte daha da hızlanacak. Hem elektrikli hem de içten yanmalı ve hibrit araçlardan oluşan bu cazip ve rekabetçi ürün yelpazesi, EV geçişinin hızına uyum sağlama esnekliğimizi ortaya koyarken, maliyet azaltımı ile birlikte Grubun performansı için de önemli bir destek olmaya devam ediyor. Bu zorlu ortamda, çevikliğimizi artırmak ve bir sonraki dönemi inşa etmek için kararlı ekiplerimizle derinlemesine dönüşümümüzü hızlandırıyoruz'' açıklamalarında bulundu.

2024'ün ilk dokuz ayında Grup satışları 1 milyon 637 bin 225 araç satışı ile 2023'ün aynı dönemine kıyasla sabit kaldı. Renault Group, Avrupa'da 1 milyon 175 bin 762 araç sattı ve pazardan daha hızlı bir büyüme gösterdi.