BYD ilk kez Tesla'yı geçti! Çinli otomobil üreticisi kâr artışını açıkladı: Yeni hedefler paylaşıldı...
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin net kârını 11,5 arttırdığı açıklandı. Bu gelir ile BYD ilk kez Tesla'yı geçti.
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD hükümetin takas teşviklerinin de yardımıyla güçlü satış ivmesini sürdürürken çarşamba günü üçüncü çeyrek net kârında yüzde 11,5'lik bir artış kaydetti.
BYD'NİN 2024 NET KÂRI
Şirketin borsaya yaptığı açıklamada, Temmuz-Eylül çeyreğinde net kârın 11,6 milyar yuana (1,63 milyar dolar) yükseldiği belirtildi. İlk dokuz aylık net kâr ise yüzde 18,1 artışla 25,2 milyar yuan oldu.
TESLA'YI GEÇTİ
Üçüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 24 artışla 201,1 milyar yuan (28,24 milyar dolar) olan BYD'nin üç aylık geliri, aynı çeyrekte geliri 25,2 milyar dolara ulaşan Tesla'yı ilk kez geride bıraktı.
SATIŞLARDA TESLA ÖNDE
Tesla, Temmuz-Eylül döneminde küresel elektrikli araç satışları bakımındansa BYD'yi geride bırakmaya devam etti.
Bu yıl Çin'deki toplam elektrikli araç ve plug-in hibrit satışlarının üçte birinden fazlasını yapan BYD, eylül ayında aylık satış rekorunu kırdı ve üç aylık satışları da üçüncü çeyrekte yeni bir zirveye ulaştı.
ESKİ YENİ TEŞVİKİ
Yerel şampiyon ve Tesla gibi emsalleri, daha çevreci otomobilleri destekleyen genişletilmiş eski-yeni teşvik önlemlerinin rüzgârını arkalarına aldılar. Sektör verilerine göre geçen ay Çin'in otomobil satışları sübvansiyon desteğiyle beş aylık bir düşüş yaşadı.
ULUSAL SÜBVANSİYON
Resmi verilere göre, ekim ayı sonu itibarıyla 1,57 milyon başvuru sahibi, eski araçlarını daha çevreci araçlarla takas etmek için kişi başına 2 bin 800 dolara varan ulusal sübvansiyondan yararlanmak üzere kayıt yaptırdı.
Çin'deki yerel yönetimler de yıl sonunda sona erecek programlarda elektrikli araç alıcılarına ek sübvansiyon olarak 20 bin yuan'a kadar para dağıtıyor.
HİBRİTTE ARTIŞ DEVAM ETTİ
BYD, en çok satan modellerinde uyguladığı agresif indirimlerle büyümeye öncülük etti. BYD'nin en iyi çeyreği, kullanıcılar için daha fazla yakıt maliyeti tasarrufu sağlayan yeni nesil plug-in hibrid teknolojileri sayesinde üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 75,6 artışla 685 bin 830 adede ulaşan plug-in hibrid satışlarındaki güçlü büyümeden kaynaklandı.
ELEKTRİKLİ YERİNDE SAYIYOR
Reuters hesaplamalarına göre, BYD'nin saf elektrikli araç (hibrit yerine) satış büyümesi 3. çeyrekte %2,7'ye yavaşlayarak 443 bin 426 adede geriledi ve Çin'deki diğer elektrikli araç rakiplerine karşı elektrikli araç segmentinde pay kaybetmeye devam etti.
BYD SATIŞ HEDEFİ
Morgan Stanley'in eylül ayında yayınladığı bir rapora göre BYD, halen otomobillerinin yüzde 90'ından fazlasını Çin'de satıyor. Bu yıl için daha yüksek bir yıllık satış hedefi belirleyen BYD ihracatı ikiye katlayarak 450 bin araca çıkarmayı hedefledi. Ancak bu hedefle mart ayında belirlenen 500 bin adetlik yıllık yurtdışı sevkıyat hedefinde de aşağı yönlü bir revizyona gidildiği görüldü.
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