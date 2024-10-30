BYD ilk kez Tesla'yı geçti! Çinli otomobil üreticisi kâr artışını açıkladı: Yeni hedefler paylaşıldı...

BYD SATIŞ HEDEFİ

Morgan Stanley'in eylül ayında yayınladığı bir rapora göre BYD, halen otomobillerinin yüzde 90'ından fazlasını Çin'de satıyor. Bu yıl için daha yüksek bir yıllık satış hedefi belirleyen BYD ihracatı ikiye katlayarak 450 bin araca çıkarmayı hedefledi. Ancak bu hedefle mart ayında belirlenen 500 bin adetlik yıllık yurtdışı sevkıyat hedefinde de aşağı yönlü bir revizyona gidildiği görüldü.