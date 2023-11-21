Avrupa'nın en çok satanlar listesi açıklandı: İlk 2 sıra Fransa'dan

Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:54

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:54

Avrupa Birliği ekim ayı otomobil satışları açıklandı.

Automotive News Europe'un raporuna göre Dacia Sandero, satışlarını yüzde 38 oranında artırarak ipi göğüsledi.

Tesla'nın geçtiğimiz ay yaptığı Model Y satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üçe katlanarak dikkat çekti. Bu artışa rağmen Tesla Model Y ancak 24. sırada yer bulabildi.

İkinci sıradaysa Renault Clio bulunuyor. İlk iki sırada Renault Grup yerleşirken, üçüncü sırada ise Toyota Yaris yer aldı. Ancak Clio ve Yaris satışlarında arada yalnızca 99 adetlik bir fark oldu.

Yaris Cross'u ise Peugeot 2008 ve Citroen C3 takip etti.

EKİM AYINDA EN ÇOK ARTANLAR

Ekim ayında satışlarını en çok artıranlar ise yüzde 30 ile Fiat Panda, yüzde 27 ile Kia Sportage ve yüzde 21 ile Audi A3 oldu.