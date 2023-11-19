Otomotiv pazarında 2023 rekorlarının ardından Türkiye'yi neler bekliyor?

Türkiye'de otomotiv sektörü pandemi ve Rusya Ukrayna Savaşı'nın ardından bekleyen taleple 2023 yılında rekor satışlara ulaştı. Yüksek enflasyon, artan kredi faizleri ve 6 ay 6 bin kilometrelik sınırlama ile sıfır ve ikinci otomobil pazarında yaşananları, VOİ Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Eser Nalçacı yorumladı, 2024'e dair beklentilerini Cumhuriyet TV'ye açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:40
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Türkiye'de otomotiv sektörü pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından 2023 yılında bekleyen talep karşısında talep patlaması yaşadı ve aylık satışlarda üst üste rekorlar kırıldı. Bu tarihlerde tüm yaşananları VOİ Otomotiv Kurucu Ortağı Hüseyin Eser Nalçacı yorumlarken sektöre dair tüm gelişmeleri Cumhuriyet TV'de yorumladı.

''2023 yılında sıfır otomobil satışlarındaki rekorlara karşın ikinci elde durum ne oldu?'', ''İkinci el otomobillerdeki fiyatlar düşmeye devam edecek mi?'' sorularını yanıtlayan Nalçacı, içten yanmalı motorlu olan modeller ve elektrikli otomobiller için Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) dair ''Hem elektrikli araç için hem de içten yanmalı motorlu araçlar için kesinlikle bir matrah değişikliği bekliyorum'' ifadelerini kullandı. 

İçten yanmalı motorlu araçların hemen hemen hepsinde yüzde 80 ÖTV alındığına dikkat çeken Nalçacı, içten yanmalı motorlarda vergi düzenlemesi ile indirim beklentisini ve elektrikli modellerde yapılmasını beklediği düzenlemeleri açıkladı.

Uzman isim son olarak 2024 yılında otomobil pazarına dair beklentileri ve ikinci el otomobil fiyatlarının dip yapmasının beklendiği tarihi de Cumhuriyet TV yayınında paylaştı.


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