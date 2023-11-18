Mercedes'ten hızlı şarjda yeni rekor: 10 dakikada yüzde 100 şarj

Yayınlanma: 18.11.2023 - 18:42

Güncelleme: 18.11.2023 - 18:42

Mercedes ağındaki ilk ABD istasyonu ChargePoint donanımıyla açıldı. Bu istasyonun ardından ABD çapında yüzlerce istasyon daha kurulacağı ifade edildi.

Mercedes-Benz Yüksek Güçlü Şarj (HPC) ağının bir parçası olan ilk Kuzey Amerika tesisi olan Atlanta'da gerçekten hızlı şarj ve konforlu olanaklara sahip yeni bir tür elektrikli araç şarj istasyonu açtı.

Bu, Amerika Birleşik Devletleri genelinde tüm marka araç sürücülerinin erişebileceği 400'den fazla istasyondan oluşan planlı bir ağın başlangıcı olarak lanse edildi.

Mercedes'e göre ChargePoint tarafından sağlanan hızlı şarj sistemi, mevcut elektrikli araçların kullanabileceğinden daha yüksek bir hız olan 400 kW'a kadar şarj edebiliyor.

10 DAKİKADA YÜZDE 100

Bu hız sayesinde bataryalara 6 dakikada 40 kW'lik enerji aktarılabilecek. 10 dakikada 66.6 kW'lık boş bir bataryayı yüzde 100'e çıkarmak mümkün olacak.

Ortalama bir otomobil müşterisi bir yana, deneyimli elektrikli otomobil sürücüleri bile EV şarj oranları konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Ancak herkes daha hızlı olanın daha iyi olduğu konusunda hemfikir.

Şimdi şarj istasyonu şirketi ChargePoint, günümüzde hiçbir hafif hizmet tipi elektrikli aracın henüz kaldıramayacağı kadar yüksek hızlar sunan yeni bir istasyon serisinin ilkini piyasaya sürdü. ChargePoint, Power Link 2.0 DC hızlı şarj sisteminin 500 kW'a kadar güç sağlayabildiğini söylüyor.

Power Link 2.0, ocak ayında duyurulan Mercedes-Benz Yüksek Güçlü Şarj (HPC) ağının yeni açılan ilk Kuzey Amerika lokasyonunda görücüye çıktı. Atlanta'daki Mercedes HPC tesisi açılan üç tesisten biri, diğerleri Chengdu, Çin ve Mannheim, Almanya'da. Nihayetinde lüks otomobil üreticisi 2030 yılına kadar dünya çapında 10 bin istasyonun açılmasını bekliyor.

ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONU GELECEĞİ

Yeni ağ, güvenliği sağlamak için gölgelikler, güvenlik kameraları, banyolar ve yerinde personel gibi olanaklarla elektrikli araç şarjının geleceğine işaret ediyor.

Mercedes, pratikte HPC sahalarındaki şarjın bölgeye ve şarj standardına bağlı olarak 400 kW'a kadar çıkacağını söylüyor

Ancak batarya mimarisindeki ilerlemelerin ve şarj konusunda daha fazla gerçek dünya deneyiminin, 800 voltluk mimarilere sahip elektrikli araç üreticilerinin mevcut ve gelecekteki araçlarda optimum koşullar altında en yüksek şarj oranlarını artırmasına izin verebileceğini hayal etmek zor değil. Express Plus sistemi iki aracı aynı anda aynı istasyondan yüksek hızlarda şarj edebiliyor, ancak şirket bu hızların ne kadar yüksek olduğunu ise tanımlamadı.

Sistem, ChargePoint'in ''Güç Bloku'' adını verdiği ve şarj olan farklı araçlar arasında paylaşılabilen beş adede kadar ''Güç Modülü''nü barındıran bir yapıdan oluşuyor. Akım, şarj eğrileri boyunca farklı aşamalarda olacak araçlar arasında dinamik olarak tahsis ediliyor, bu da her birinin maksimum hıza ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor. Mercedes, akıllı şarj yönetiminin her aracın kapasitesinin en yüksek hızında şarj olmasını sağlayarak sürücünün prize takılı geçirdiği süreyi kısaltacağını da sözlerine ekliyor.

ŞARJ İSTASYONU REZERVE EDİLEBİLECEK

Tüm elektrikli araç sürücüleri şirketin HPC şarj merkezlerini kullanabilecek, ancak Mercedes sürücüleri herhangi bir beklemeyi ortadan kaldırmak için şirketin "me Charge" hizmeti aracılığıyla bir şarj yuvasını önceden rezerve edebilecekler. Diğer markalarda olduğu gibi, EV'nin navigasyon sistemi uygun yüksek hızlı şarj istasyonları üzerinden rotalar planlayacaktır. Mercedes, bugün olduğu gibi, bir sürücünün bir şarj seansını başlatmadan önce fişe takıp uzaklaşmasına olanak tanıyan Tak ve Şarj protokolünü sunmaya devam edecek.