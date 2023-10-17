Araç kiralama fiyatlarında uçurum! Aylık 4 bin 590 liraya otomatik vitesli...

Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:55

Güncelleme: 17.10.2023 - 17:02

Hyundai i10, şu anda favori şehir otomobillerinden biri. Otomatik vitesli Hyundai i10 aylık 4 bin 590 Türk Lirası (146 Sterlin) bedelle İngiltere'de kiralanıyor. Otomatik vites i10'un İngiltere'de kiralama bedeli günlük 170 TL'ye (5 Strelin) denk gelirken Türkiye'de araç kiralama fiyatları ise bu rakamın çok daha üzerinde.

İngiltere'de saatlik asgari ücret 10.42 sterlin, aylık 180 saat çalışma olarak hesaplandığında 1.875,6 sterline yani 63 bin 601 liraya denk geliyor. Türkiye'deki asgari ücretse aylık 11 bin 402 TL. Ancak Türkiye'deki asgari ücretliden yaklaşık 5 kat fazla kazanan İngilizler, oto kiralamada ise çok daha ucuza araç kiralayabiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre işte otomatik vites bir Hyundai i10 modeli aracın kiralama fiyatı ve Türkiye'deki oto kiralama fiyatları...

Advance modeli ile Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılı sekiz inç dokunmatik ekran, geri görüş kamerası ve park sensörleri, anahtarsız giriş, uzun yolculuklar için hız sabitleyici ve 15 inç alaşım jantlar sunan Hyundai i10 yeni farlar, revize edilmiş ızgara ve yeni alaşım jant tasarımları sayesinde daha sportif bir görünümle 2023 için de yenilendi. Güvenlik kiti de çarpışma önleme asistanı, yaya algılama, hız sınırı asistanı ve şerit asistanı ile güçlendirildi.

66 bg gücündeki 1.0 litrelik üç silindirli motora sahip olan model beş vitesli otomatik şanzımanla geliyor.

Kiralama anlaşması için ilk olarak 53 bin 775 lira (1.585,80 sterlinlik) depozito ödemesi yapılması ve yılda 6.000 kilometre sınırlandırmayı geçmemek gerekiyor.

Uzunluğu 3,7 metrenin biraz altında olan i10, şehir içinde dolaşmak için mükemmel bir boyutta. İçinde dört kişi için yeterli alan ve 252 litrelik bir bagajı var, ayrıca küçük oranları, hafif direksiyonu ve dar dönüş dairesiyle manevra yapmak da kolay.

TÜRKİYE'DE ARAÇ KİRALAMA FİYATLARI

Türkiye'de Hyundai i10 ile aynı segmente ve benzer özelliklerde olan Kia Picanto otomatik yıllık kiralamak istendiğinde aylık 15 bin + yüzde 20 KDV ile 18 bin liraya, Renault Clio 25 bin + yüzde 20 KDV ile aylık 30 bin lira civarında bedelle kiralanıyor.

İngiltere'de otomatik vitesli Hyundai i10 ise yalnızca 4 bin 590 liraya kiralanabiliyor.