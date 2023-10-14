MG'den ekim ayına özel çifte kampanya: Hem indirim hem taksit...

Yayınlanma: 14.10.2023 - 17:06

Güncelleme: 14.10.2023 - 17:06

Otomotiv devi SAIC tarafından üretilen köklü İngiliz otomobil markası MG, ekim ayında devreye aldığı HS, ZS ve yüzde 100 elektrikli MG4 modellerinde cazip kredi ve takas desteği olanaklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

MG, müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkânı sunuyor.

MG ZS KAMPANYASI

MG, benzinli ZS modellerinde 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli krediye ek, 80 bin TL’ye varan takas desteği de sunuyor.

MG4 KAMPANYASI

577 km WLTP şehir içi menzili ile yüzde 100 elektrikli sürüş keyfini yaşatan MG4 modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli krediye ek 40 bin TL takas desteği ile sahip olunabiliyor. MG4 sahipleri ise yüzde 0,49 faizli krediden, 80 bin TL takas desteği avantajı ile birlikte faydalanabiliyor.

MG HS KAMPANYASI

C segmentinde yer alan MG HS için de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli krediye ek 100 bin TL’lik takas desteği fırsatı sunuluyor.

MG, “Ailenize Yeni Bir MG Katın” ana fikri ile başlattığı ekim ayı kampanyası kapsamında, MG sahiplerine özel anahtar teslim fiyatı üzerinden yüzde 3 indirim imkânı sağlıyor. MG sahipleri, bu kampanyadan araçlarını takasa vermeden faydalanabildikleri gibi kampanyayı kredi ve takas desteği kampanyaları ile de birleştirebiliyorlar.