Suzuki’den ekim ayına özel kredi imkânı ve takas desteği
Suzuki modellerinde ekim ayına özel yüzde 0.49 faizli kredi seçeneği veya 80 bin TL'ye varan takas desteği sunulduğu açıklandı.
Suzuki, Swift Hibrit, Jimny, Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit modellerine özel ekim kampanyasını duyurdu.
Suzuki; Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modelleri için yüzde 0.49 faizli kredi kampanyasını devreye aldı.
SWIFT HİBRİT VE JIMNY KAMPANYASI
Suzuki, ekim ayı boyunca geçerli olan kampanyada, Swift Hibrit ve Jimny modellerinden birini satın almak isteyenlere 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı veya 60 bin TL’lik takas desteği fırsatı sunuyor.
VITARA HİBRİT VE S-CROSS HİBRİT KAMPANYASI
Suzuki, Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit modellerinden birini satın almak isteyenlere ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı veya 80 bin TL’lik takas desteği fırsatı sunuyor.
Ek olarak “Ailenize yeni bir Suzuki katın” ana fikri ile Suzuki sahiplerine özel, takas şartı aranmaksızın tüm Suzuki modellerinde anahtar teslim fiyatı üzerinden yüzde 3 indirim sağlanıyor.
Suzuki sahipleri, ekim ayı boyunca yüzde 3 indirim fırsatı ile birlikte kredi veya takas desteği kampanyalarından birini birleştirerek faydalanabiliyor.
SUZUKİ FİYATLARI
Suzuki S-Cross Hibrit modeli, ekim ayı boyunca takas destekli 1.304.000 TL’den başlayan fiyatlarla, Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca takas destekli 1.204.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Jimny modeline, takas destekli 1.604.000 TL’den başlayan fiyatlarla, Swift Hibrit modeline ise takas destekli 984 bin TL’den başlayan fiyatlarla erişilebiliyor.
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