BYD Türkiye pazarında satışa sunulmadan bir rekor daha kırdı: 12 bin...

BYD Türkiye otomotiv sektörüne giriş yaptığını iki hafta önce düzenlediği büyük bir lansmanla duyurdu. Bu iki haftalık süreçte marka 12 binin üzerinde sipariş aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 16:50
BYD Türkiye pazarında satışa sunulmadan bir rekor daha kırdı: 12 bin...
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Elektrikli araçlarda BYD, iki haftalık süre içerisinde, Türkiye’de kasım ayında ve 2024 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak modelleri için 12 bin adedin üzerinde talep aldı.

İlk model BYD ATTO 3, kasım ayında Türkiye’de olacak. Kasım ayından başlayarak C SUV segmenti modeli tam elektrikli BYD ATTO 3’ü Türkiye’de satışa çıkacak. 

Ayrıca 2024 yılının ilk aylarından itibaren tasarım ödüllü D segmenti sedan BYD SEAL ve E segmenti sedan BYD HAN modelleri de Türkiye'de satışa sunulacak. 

2022 yılında 1.86 milyon adet aracın satışını gerçekleştiren BYD, çok kısa zamanda dünyanın 1 numaralı yeni enerjili araç üreticisi oldu. Marka geçtiğimiz günlerde de 5 milyon adetlik yeni enerji araç satış rakamına ulaşatığını açıkladı ve dünyada bu sayıya ulaşılan ilk üretici oldu. 


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