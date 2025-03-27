Bayramda elektrikli araçlar için rota önerileri

Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:57

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:57

Şeker Bayramı’na sayılı günler kalırken EN YAKIT, seyahate çıkacak elektrikli araç sahibi sürücüler için 5 rota önerdi.

Türkiye’de elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, Şeker Bayramı’nda uzun bir yolculuğa çıkmayı planlayanlar için her zevke göre Türkiye’nin dört bir yanından 5 farklı rota öneriyor.

"Özgürlüğe Yolculuk" sloganıyla 227 şarj istasyonuna sahip olan şirket, Şeker Bayramı’nda öneri olarak 5 ‘kesintisiz özgürlük’ rotasını şöyle açıkladı:

ANKARA - MUĞLA

’’Başkentten yola çıkıp Polatlı ve Afyon üzerinden, Denizli’nin travertenlerini ve tarihi Hierapolis kalıntılarını ziyaret ederek Muğla’nın göz alıcı kıyılarına ulaşabilirsiniz. Yol üzerinde Uşak’ta meşhur tarhanayı ve Denizli’de tandır kebabını tatmadan geçmeyin! Muğla’da ise Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi turistik beldelere doğru yol alabilirsiniz.’’

İSTANBUL - İZMİR

’’Türkiye’nin en popüler seyahat rotalarından biri olan İstanbul-İzmir hattı, bayram tatilini şehir kalabalığından uzak, Ege’nin huzurlu kıyılarında geçirmek isteyenler için ideal. Bursa’da İskender kebabı yiyebilir, Susurluk’ta bir mola vererek köpüklü ayranınızı yudumlayabilirsiniz. İzmir’e vardığınızda ise Çeşme, Alaçatı ve Seferihisar gibi sahil kasabaları sizi bekliyor.’’

İSTANBUL - TRABZON

’’Uzun ama bir o kadar keyifli bir rota. İstanbul’dan çıktıktan sonra Bolu’nun çam ormanları, Samsun’un Karadeniz kıyıları ve Ordu’nun enfes manzaraları eşlik ediyor. Yol boyunca Samsun’un meşhur pidelerini, Ordu’nun fındığını ve Giresun’un karalahana sarmasını tadabilirsiniz. Trabzon’a vardığınızda, tarihle doğanın iç içe geçtiği Sümela Manastırı’nı keşfedebilir ve Uzungöl’ün büyüleyici manzarasında huzur bulabilirsiniz.’’

ANKARA - GAZİANTEP

’’Bayramda lezzet turu yapmayı düşünenler için harika bir seçenek. Ankara’dan çıkıp Aksaray üzerinden Kapadokya’nın büyüleyici vadilerine uğrayabilir, Kayseri’de mantı molası verebilirsiniz. Adana’ya yaklaşırken kebapları tatmalı, Gaziantep’te baklava ve katmer ile bayram tatlınızı tamamlamalısınız. Zeugma Mozaik Müzesi ve Bakırcılar Çarşısı gibi tarihi noktaları gezmeden dönmeyin.’’

ADANA - İZMİR

’’Adana’dan başlayan yolculukta Pozantı ve Konya üzerinden giderken Mevlâna Müzesi’ni ziyaret edebilir, Afyon’da sucuğun ve kaymağın tadını çıkarabilirsiniz. Son durak İzmir’de sizi sıcacık kumrular ve Ege’nin serin havası bekliyor.’’

KESİNTİSİZ ÖZGÜRLÜK

EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Şu anda 200 km menzili olan araçlarla EN YAKIT’ın şarj noktalarından ikmal yapanlar bugün tüm Türkiye’de özgürce seyahat edebiliyor. Şarj istasyonlarımızı, sık mola verilen noktalarda, geniş yeme-içme seçenekleri, dinlenme alanları ve hijyenik tuvalet imkânları sunan tesislerde konumlandırmaya dikkat ediyoruz. Bu sayede sürücüler, aracını şarj ederken kaliteli ve keyifli vakit geçirme fırsatına sahip oluyor" dedi.