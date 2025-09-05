BMW'den Avrupa Birliği kararına sert tepki: 'Büyük bir hata...'

BMW CEO'su Oliver Zipse, Avrupa Birliği'nin 2035 yılına kadar içten yanmalı motorları aşamalı olarak kaldırma planını “büyük bir hata” olarak nitelendirerek, araçların tüm tedarik zincirini kapsayan emisyon önlemlerine geçilmesi çağrısında bulundu.

Zipse, Politico ile yaptığı röportajda, geçiş için sabit bir tarih belirlemenin, pil üretimi ve yakıt tedariki dahil olmak üzere değer zincirindeki emisyonları göz ardı etme riskini taşıdığını söyledi.

AB düzenleyicilerini 2035'ten sonra da iklim dostu yakıtlara izin vermeye çağırdı ve yakıt üreticilerinin de sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

YAKIT ÜRETİCİLERİNE VURGU YAPTI

Cuma sabahı yayımlanan röportajda, Zipse'nin “Tüm sektörlerin uyum sağlaması gereken keyfi tarihler belirleyerek kendimize iyilik yapmıyoruz” ve “Mevcut kuralların saçmalığı, Shell ve BP gibi yakıt üreticilerinin hiçbir hedefle karşı karşıya olmamasıdır” ifadeleri dikkat çekti.

Yüksek gümrük tarifeleri, zayıf talep ve Çin'in rekabeti gibi sektörün karşı karşıya olduğu sorunlara rağmen Zipse, BMW'nin 2025 yılında 2,5 milyondan fazla araç satma hedefine doğru ilerlediğini söyledi. “Ağustos ayı itibarıyla geçen yılın rakamlarının önündeyiz” diyen Zipse, özellikle Avrupa'daki büyümeyi vurguladı.

YENİ MODEL TANITILACAK

Zipse, Avrupa'nın en büyüğü olan Münih'teki IAA otomobil fuarı öncesinde konuşurken Bavyera merkezli şirketin, bu fuarda yeni bir elektrikli araç sınıfının ilk modelini tanıtacağı da öğrenildi.