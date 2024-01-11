Büyük araba devri kapanıyor: Kilo başına dev vergi, fiyatlar katlanacak...

Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:48

Güncelleme: 11.01.2024 - 14:55

Çevreyi kirleten ve ağır yanmalı araçlar için Fransa'da "malus ecologique" olarak adlandırılan bir ceza vergisi söz konusu araçları yollardan uzak tutmak için artırıldı.

Fransa'da artırılan vergilerin ardından diğer ülkelerin de yakın zamanda benzer şekilde hareket ederek özellikle emisyon değerleri yüksek olan büyük otomobiller üzerindeki vergileri yükseltmesi bekleniyor.

Fransa "malus écologique"i sıkılaştırdı. Tek seferlik ceza vergisi, bir araç Fransa'da ilk kez tescil edildiğinde ödeniyor ve daha hafif ve düşük emisyonlu araçların piyasaya çıkmasını hedefliyor. Ayrıca aracın CO2 emisyonlarına bağlı olarak hesaplanıyor. Yılbaşından bu yana, WLTP'ye göre 118 g/km veya daha fazla salınım yapan araçların ödeme yapması gerekecek. Daha önce bu sınır 123 g/km ya da daha fazlaydı. Vergi 50 Euro'dan başlıyor ve CO2 emisyonu arttıkça hızla artarak daha önce 50 bin Euro sınır maksimum 60.000 Euro'ya yani 1 milyon 974 bin Türk Lirası'na kadar çıkıyor. Uygulama tavanı CO2 emisyonlarının kilometre başına 194 gramdan yüksek olması durumunda geçerli.

AĞIRLIĞA GÖRE VERGİ

Buna ek olarak, özellikle 1.800 kg veya daha ağır içten yanmalı motorlu (İYM) araçlar 2022'den beri ceza ödemek zorunda. Şimdi ise bu ceza 1.600 kg'dan ağır tüm araçlar için geçerli.

Ağırlığı 1.600 ila 1.799 arasında olan araçların sahipleri, fazla ağırlığın her kilosu için 10 Euro ödemek zorundadır. Ağırlığı 1,800 ile 1,899 arasında olan araçlar için bu ücret kg başına 15 Euro'ya çıkmaktadır. Ağırlık 1.900 ila 1.999 kg arasındaysa, 20 Euro/kg ve 2.000 ila 2.099 kg arasındaki otomobiller için 25 Euro/kg'dır. Ağırlığı 2.100 kilogramın üzerinde olanlar içinse "fazla" kilo başına 30 Euro ödeniyor. Tahminlere göre, 2024 yılında Fransa'da satılan yeni dizel ve benzinli araçların yüzde onu 1.800 kilogramdan daha ağır olacak.

2100 kilogramın üzerindeki bazı araçlar ve yalnızca ağırlıkları nedeniyle ödenecek vergilere bakacak olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:





Toyota Land Cruiser - 2495 kg: 26.850 Euro





Mercedes G 63 - 2.560 kg: 28.800 Euro





BMW X7 xDrive M60i - 2.600 kg: 30.000 Euro

Dodge Ram 3500 - 3609 kg: 60.270 Euro

ELEKTRİKLİLERDE VERGİ VE TEŞVİKLER

Yılbaşından bu yana, elektrikli otomobiller içinse devlet sübvansiyonları, araçların ve bataryaların üretimi sırasındaki CO2 emisyonlarına bağlı olarak öne çıkıyor. "Bonus écologique" olarak adlandırılan bu sistem ise montaj tesisinin ekolojik ayak izi ve satış noktasına ulaşım yolları da dahil olmak üzere çeşitli çevresel kriterleri içeren bir puan sistemine dayanmaktadır. Bu kriterleri Çinli üreticilerin yerine getirmesinin neredeyse imkânsız olarak görülmesi de ayrıca dikkat çekiyor.

Aralık ayında hükümet tarafından yayımlanan sübvansiyonlu modeller listesinde Çin'de üretilen tek bir elektrikli otomobil bile bulunmuyor. Bununla birlikte, Fransa'da satılan elektrikli araçların yaklaşık üçte ikisi, Stellantis Group, Renault ve Alman üreticilerin birçok modeli de dahil olmak üzere uygun. Almanya'da üretilen Tesla Model Y de sübvansiyona hak kazanıyor.