TOGG tanıttığı yeni modeli T10F ile Avrupa basınında: '2024'te ihracat başlıyor'

Yayınlanma: 10.01.2024 - 16:56

Güncelleme: 10.01.2024 - 16:56

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) T10X modelinin ardından satışa sunmayı planladığı ikinci modeli T10F ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 fuarında tanıtıldı. Fastback tasarımı ile dikkat çeken modelin teknik özellikleri ve çıkış tarihi açklanırken dünya basının da geniş yer buldu.

breakinglatest.news ''CES 2024, Togg yeni T10F fastback ile İtalya'ya inmeye hazırlanıyor'' başlığı ile haberde şu ifadeleri kullandı:

''C segmentine ait ilk kompakt e-SUV'si (sadece on iki günde 177.000 ön sipariş ve üretimden 13 kat daha fazla talep) olan T10X'in yurt içindeki başarısının ardından Türk şirketi, CES 2024'te bu özellikleri birleştiren bir otomobili tanıttı. Geniş bir dijital ekosistemle tamamen elektrikli performans. Tüketici Elektroniği Fuarı 2024'ün ziyaretçileri, standın ortasındaki üretim prototipini hayranlıkla görebilirler. Bunun yıl sonuna kadar Almanya'ya ulaşması ve bizimki dahil (İtalya) diğer ülkelerin de onu takip etmesi bekleniyor.''

'TEK ÜLKE TÜRKİYE'

lifenews.ro'da ''CES 2024: Türk elektrikli otomobil üreticisi TOGG yeni modelini piyasaya sürdü ve Avrupa'ya açılacağını duyurdu'' başlığı ile kullandığı haberde ''Türk elektrikli otomobil markası, ABD pazarında hiçbir satış yapmamasına rağmen Las Vegas'taki ünlü Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) boy göstermeyi alışkanlık haline getirdi. Aslında şu anda TOGG araçlarının bulunduğu tek ülke Türkiye'' ifadeleri kullanıldı. Haberde ardından kullanılan şu ifadelerse dikkat çekti:

''T10X SUV'un üretime geçmesinden sadece birkaç ay sonra ikinci bir modelin sunulmasının ötesinde Türkler, CES 2024'te büyük hedeflerini duyurdu. T10F modelinin seri üretimine girişi 2025 yılında planlanıyor ve bu tarihte iki modelin de Almanya pazarında satılması bekleniyor. Marka daha sonra Fransa, İtalya, Hollanda ve İsveç pazarlarına da genişleyerek nihayet tüm Avrupa pazarlarını kapsayacak.''

elektroauto-news.net ''Togg, yeni elektrikli fastback T10F'yi tanıttı'' başlığını kullandığı haberinde ise ''Togg, T10X SUV'dan sonra T10F ile ürün yelpazesini genişletiyor ve 2032 yılına kadar Avrupa'da bir milyon otomobili yollara çıkarmayı hedefliyor'' ifadeleri ile ihracat planlamalarına dikkat çekti.

FİYAT VURGUSU YAPILDI

europe.autonews.com ise ''Türk elektrikli araç üreticisi Togg ürün yelpazesini genişletiyor ve Almanya'nın 2024 sonlarında piyasaya çıkmasını hedefliyor'' başlığı ile yayımladığı haberinde şu ifadelere yer verdi:

''2018 yılında kurulan ve şu anda yalnızca kendi pazarında satış yapan şirket, 2024'ün sonlarından itibaren SUV'dan başlayarak her iki modeli de Almanya'da satmaya başlamayı hedefliyor.

Togg ayrıca Fransa, İtalya, Hollanda ve İsveç dahil olmak üzere diğer Avrupa pazarlarında da hızla satış yapmayı planlıyor. Şirket, diğer dört pazardaki lansmanların zamanlaması veya temposunu belirtmedi ancak 2032 yılına kadar Avrupa genelinde 1 milyon aracın trafiğe çıkması hedefini belirledi.''

Ardından TOGG T10F'in fiyatının T10X ile benzer düzeyde olmasının beklendiğini iddia ederek ''Bu fiyat, temel model için 45.000 Euro eşdeğerinden başlıyor ve uzun menzilli model için 57.320 Euro'ya çıkıyor'' ifadelerini kullandı.