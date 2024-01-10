Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2024 Çarşamba, 17:56
Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

Tesla Model 3, giriş seviyesi RWD donanım için 38 bin 990 dolardan başlarken, uzun menzilli AWD'nin artık şarjlar arasında daha uzağa gidebileceği açıklandı.

Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

Tesla Kuzey Amerika'da, selefine kıyasla bir dizi dış, iç ve teknolojik yükseltmenin yanı sıra daha uzun bir menzil sunan makyajlı Model 3'ü piyasaya sürdü. Giriş seviyesi arkadan itişli ve uzun menzilli dört çeker donanımları için fiyat değişmezken, performance lansmanda mevcut değildi.

Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

2024 Tesla Model 3, geçen eylül ayında 2023 Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı ve halihazırda Avrupa ve Avustralya da dahil olmak üzere dünyanın farklı pazarlarında satışa sunuldu. Güncellenmiş EV bugünden itibaren ABD ve Kanada'da da satışa sunuluyor.

Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

Görsel değişiklikler, daha ince farlara sahip yeniden tasarlanmış yüze ve arkadaki revize edilmiş arka stoplara odaklanıyor. 

Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

Buna ek olarak, ABD'de spesifik Model 3, yasaların gerektirdiği şekilde sarı göstergelere sahip. 

Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

Tesla ayrıca 18 inç ve 19 inç jantlar için yeni tasarımlar ve dış görünüm için iki yeni renk ekledi: Stealth Grey ve Ultra Red, ikincisi iki bin dolarlık esktra maliyetli bir seçenek.

Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

TESLA MODEL 3 İÇ MEKÂN

İç mekânda öne çıkan özellikler arasında 15,4 inçlik merkezi ekran, arka yolcular için yeni 8 inçlik dokunmatik ekran, 17 hoparlöre kadar yeni bir ses sistemi, yapılandırılabilir ortam aydınlatması, daha fazla yalıtım için akustik cam ve iyileştirilmiş kalitede malzemeler yer alıyor.

Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

Tesla şu anda Model 3'ü sadece arkadan itişli (RWD) ve uzun menzilli dört çeker (AWD) versiyonlarında sunuyor, ancak amiral gemisi Performance'ın ileri bir tarihte geri dönmesi bekleniyor. 

Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

TESLA MODEL 3 RWD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tek elektrikli motora sahip giriş seviyesi versiyon 0-60 mph (0-96 km/h) hızlanmasını 5,8 saniyede tamamlıyor ve standart batarya 438 km menzile sahip. 

Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

TESLA MODEL 3 DUAL MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Öte yandan, çift motorlu versiyon aynı sprint için 4,2 saniyeye ihtiyaç duyduğundan daha hızlı.

Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

Çift motorlu versiyon ayrıca uzun menzilli bataryalar ile şarjlar arasında 549 km seyahat edilebilmesini sağlıyor. 

Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi

TESLA MODEL 3 FİYATLARI

Önemli yükseltmelere rağmen, fiyatlandırma eski modele kıyasla değişmedi. Daha spesifik olarak, Model 3 38 bin 990 dolardan ve Model 3 Long Range 45 bin 990 dolardan başlıyor.

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