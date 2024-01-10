Makyajlı 2024 Tesla Model 3 piyasaya sürüldü, fiyatları değişmedi
Tesla Model 3, giriş seviyesi RWD donanım için 38 bin 990 dolardan başlarken, uzun menzilli AWD'nin artık şarjlar arasında daha uzağa gidebileceği açıklandı.
Tesla Kuzey Amerika'da, selefine kıyasla bir dizi dış, iç ve teknolojik yükseltmenin yanı sıra daha uzun bir menzil sunan makyajlı Model 3'ü piyasaya sürdü. Giriş seviyesi arkadan itişli ve uzun menzilli dört çeker donanımları için fiyat değişmezken, performance lansmanda mevcut değildi.
2024 Tesla Model 3, geçen eylül ayında 2023 Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı ve halihazırda Avrupa ve Avustralya da dahil olmak üzere dünyanın farklı pazarlarında satışa sunuldu. Güncellenmiş EV bugünden itibaren ABD ve Kanada'da da satışa sunuluyor.
Görsel değişiklikler, daha ince farlara sahip yeniden tasarlanmış yüze ve arkadaki revize edilmiş arka stoplara odaklanıyor.
Buna ek olarak, ABD'de spesifik Model 3, yasaların gerektirdiği şekilde sarı göstergelere sahip.
Tesla ayrıca 18 inç ve 19 inç jantlar için yeni tasarımlar ve dış görünüm için iki yeni renk ekledi: Stealth Grey ve Ultra Red, ikincisi iki bin dolarlık esktra maliyetli bir seçenek.
TESLA MODEL 3 İÇ MEKÂN
İç mekânda öne çıkan özellikler arasında 15,4 inçlik merkezi ekran, arka yolcular için yeni 8 inçlik dokunmatik ekran, 17 hoparlöre kadar yeni bir ses sistemi, yapılandırılabilir ortam aydınlatması, daha fazla yalıtım için akustik cam ve iyileştirilmiş kalitede malzemeler yer alıyor.
Tesla şu anda Model 3'ü sadece arkadan itişli (RWD) ve uzun menzilli dört çeker (AWD) versiyonlarında sunuyor, ancak amiral gemisi Performance'ın ileri bir tarihte geri dönmesi bekleniyor.
TESLA MODEL 3 RWD TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tek elektrikli motora sahip giriş seviyesi versiyon 0-60 mph (0-96 km/h) hızlanmasını 5,8 saniyede tamamlıyor ve standart batarya 438 km menzile sahip.
TESLA MODEL 3 DUAL MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Öte yandan, çift motorlu versiyon aynı sprint için 4,2 saniyeye ihtiyaç duyduğundan daha hızlı.
Çift motorlu versiyon ayrıca uzun menzilli bataryalar ile şarjlar arasında 549 km seyahat edilebilmesini sağlıyor.
TESLA MODEL 3 FİYATLARI
Önemli yükseltmelere rağmen, fiyatlandırma eski modele kıyasla değişmedi. Daha spesifik olarak, Model 3 38 bin 990 dolardan ve Model 3 Long Range 45 bin 990 dolardan başlıyor.
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