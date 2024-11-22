BYD 10 milyonuncu araç üretimiyle 30. yılını kutladı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:27

Güncelleme: 22.11.2024 - 16:27

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 yıl önce şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD, yenilikçi teknolojileriyle kısa sürede dünya genelinde önde gelen otomotiv üreticileri arasında yer aldı.

BYD, 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Marka, ilk 5 milyon yeni enerji aracını 15 yılda üretirken, sonraki 5 milyon aracı sadece 15 ayda üreterek büyüme ve üretim gücünü ortaya koydu.

Üretim bandından indirilen 10 milyonuncu araç ise BYD'nin premium markası DENZA'nın Z9 modeli oldu. 30. yıl dönümü kutlamalarına eşlik eden bu model, 'Black Myth: Wukong' oyununun arkasındaki vizyoner isim Game Science Üst Yöneticisi (CEO) Feng Ji'ye takdim edildi.

1 MİLYON ÇALIŞAN

Açıklamada, 30. yıl dönümünde yaptığı konuşmaya yer verilen BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Wang Chuanfu, şirketin 20 çalışanlı bir start-up'tan dünya çapında yaklaşık 1 milyon kişilik dev bir organizasyona dönüştüğünü vurguladı.

Chuanfu, 'BYD, teknolojik yeniliklere bağlı ve mobilitenin geleceğini şekillendirmede kritik role sahip. Başarının temelinde ise yenilikçi mühendislik kültürü yatıyor. BYD mühendislerinin ruhu, şirketin ruhunu oluşturuyor.' değerlendirmesinde bulundu.

13 MILYAR EURO YATIRIM

Öte yandan, BYD, akıllı teknolojilerle desteklenen otomotiv sistemleri için gelecek dönemde 100 milyar yuan (yaklaşık 13 milyar avro) yatırım yapacağını duyurdu. Yapay zeka ve ileri teknolojileri araç sistemlerine entegre ederek yenilikçi modellerle sektöre yön vermeyi hedefleyen BYD, bu yaklaşımla global pazarlarda rekabetçi rolünü sürdürecek.

BYD'nin 30 yıl içerisinde dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisine dönüşmesine öncülük eden CEO Wang Chuanfu, şirketin stratejik yol haritasını da paylaştı. Bu kapsamda, şirketin temel prensiplerini, tarihi deneyimlerini ve ileriye dönük stratejilerini içeren 'BYD Temel İlkeleri' tanıtıldı. Bu ilkeler, BYD'nin gelecek yıllarda büyümesini ve yenilikçi yaklaşımını yönlendirecek bir rehber olarak hizmet edecek.