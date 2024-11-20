MHP'den ÖTV muafiyeti için TBMM'ye kanun teklifi: 'Yerli üretim' ve eski araç ayrıntısı...

Yayınlanma: 20.11.2024 - 15:35

Güncelleme: 20.11.2024 - 15:39

MHP, eski araçların çevre ve güvenlik açısından oluşturduğu sorunların çözümü ve Türkiye’de üretilmiş araçların teşvik edilmesi için TBMM’ye ÖTV muafiyeti düzenlemesi içeren bir kanun teklifi sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşümünü teşvik eden ve yerli üretim araçlarda ÖTV muafiyeti öngören bir kanun teklifi sunduklarını açıkladı.

MHP’DEN MECLİS’E ÖTV MUAFİYATİ TEKLİFİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli ‘yerli üretim’ araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmamasını öngörüyoruz. Hayırlara vesile olsun.”

GEREKÇELERİ SIRALADI

Özdemir, Kanun teklifine ilişkin gerekçelerini ise şöyle açıkladı:

“Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken, trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedir. Ayrıca hem çevreye hem de ekonomiye zarar vermektedirler. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir.”

KANUN TEKLİFİNİN KAPSAMI

Özdemir ayrıca teklifin ayrıntılarına ise şu sözlerle açıklık getirdi:

“25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulması, bu kapsamda önemli bir gelişme olacaktır.”