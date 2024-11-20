Suzuki e-Vitara geliyor: Tarih açıklandı! İşte 4x4 elektrikli Vitara...
Japon otomotiv üreticisi Suzuki, ilk seri üretim elektrikli araç modeli e-Vitara’nın dünya lansmanını yaptı. Yeni e-Vitara elektrikli 4x4 çekiş sistemi Allgrip-e'ye sahip ve elektrikli araçlar için geliştirilen Heartect-e platformu üzerinde yükseliyor.
Suzuki, İtalya'nın Milano kentinde ilk seri üretim elektrikli araç (BEV) modeli e-Vitara'yı dünyaya tanıttı. Üretimi 2025 ilkbaharında başlayacak olan yeni e-Vitara’nın 2025 yazında Avrupa, Hindistan ve Japonya da dahil olmak üzere farklı ülkelerde satışa sunulması bekleniyor.
SUZUKİ'NİN İLK ELEKTRİKLİ MODELİ
Suzuki, Ocak 2023'te Hindistan'da düzenlenen Auto Expo'da ve aynı yılın ekim ayında gerçekleştirilen Japonya Mobilite Fuarı’nda eVX konsept otomobilini sergilemişti. Yeni e-Vitara modeli ise bu konsept otomobili temel alıyor. Yeni e-Vitara Suzuki'nin ilk küresel stratejik elektrikli araç (BEV) modeli olmasıyla öne çıkıyor.
HEARTECHT-E PLATFORMU
Yeni e-Vitara ileri teknoloji ve güç duygusunu birleştiren bir tasarıma, çevik ve keskin bir sürüş deneyimi sunan elektrikli bir güç-aktarma sistemine, elektrikli 4x4 çekiş sistemi Allgrip-e'ye ve özellikle elektrikli araçlar için yeni geliştirilen Heartecht-e platformuna sahip.
'FARKLI SEÇENEKLER MEVCUT'
Markanın seri üretim ilk elektrikli modeli ile ilgili görüşlerini aktaran Suzuki Motor Corporation Başkanı Toshihiro Suzuki şöyle konuştu:
“e-Vitara, müşterilerimize kullanımı kolay bir elektrikli araç sunmak üzere, geliştirdiğimiz ilk elektrikli aracımız. Karbon nötr bir topluma ulaşmak üzere, belirli bölgelere göre uyarlanmış elektrikli araçlar, hibrit araçlar ve CNG araçlar da dahil olmak üzere farklı seçenekler sunacağız. Yeni e-Vitara modelinin tanıtımı, karbon nötr yolunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Yeni e-Vitaramodelimizi tanıttıktan sonra elektrikli araç serimizi genişletmeye ve tüm ihtiyaçlara uygun mobilite çözümleri sunmaya devam edeceğiz.”
SUZUKI E-VITARA BOYUTLARI
Modelin dış tasarımı 18 inç jantları ve uzun aks mesafesiyle dikkat çekerken, iç mekanı gelişmiş donanımlara sahip entegre bir ekran ve sağlam görünümlü panellerle tasarım temasını tamamlıyor. Yeni Suzuki e-Vitara, 4.275 mm uzunluğu 1.800 mm genişliği, 1.635 mm yüksekliği ve 2.700 mm aks mesafesiyle daha güçlü bir görünüm ve geniş bir yaşam alanı sunuyor.
SUZUKI E-VITARA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yeni Suzuki e-Vitara, 4x2 ön tekerlekten çekiş ve Allgrip-e 4x4 çekiş sistemleri ile yollara çıkacak. Ön tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyon 49 ve 61 kWsa’lik lityum demir fosfat batarya ile Allgrip-e 4x4 çekiş sistemine sahip versiyon ise 61 kWsa’lik batarya ile pazara göre satışa sunulacak. 49 kWsa batarya ile donatılan versiyon 106 kW güç ve 189 Nm tork üretirken 61 kWsa’lik bataryaya sahip önden çekişli versiyon 128 kW güç ve 189 Nm tork değeri sunuyor.
300 NM TORK
Diğer tarafta 61 kWsa batarya kapasitesine ve Allgrip-e 4x4 çekiş sistemine sahip versiyon 135 kW güç ve 300 Nm tork değeri ile güçlü performans ve arazi kabiliyeti sunuyor.
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