Suzuki e-Vitara geliyor: Tarih açıklandı! İşte 4x4 elektrikli Vitara...

'FARKLI SEÇENEKLER MEVCUT'

Markanın seri üretim ilk elektrikli modeli ile ilgili görüşlerini aktaran Suzuki Motor Corporation Başkanı Toshihiro Suzuki şöyle konuştu:

“e-Vitara, müşterilerimize kullanımı kolay bir elektrikli araç sunmak üzere, geliştirdiğimiz ilk elektrikli aracımız. Karbon nötr bir topluma ulaşmak üzere, belirli bölgelere göre uyarlanmış elektrikli araçlar, hibrit araçlar ve CNG araçlar da dahil olmak üzere farklı seçenekler sunacağız. Yeni e-Vitara modelinin tanıtımı, karbon nötr yolunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Yeni e-Vitaramodelimizi tanıttıktan sonra elektrikli araç serimizi genişletmeye ve tüm ihtiyaçlara uygun mobilite çözümleri sunmaya devam edeceğiz.”