BYD 3 yeni hibrit modelini satışa sundu: 547 bin TL'den başlıyor! İşte Qin L DM-i, Song L DM-i ve Song Pro DM-i özellikleri...

Çinli otomobil üreticisi BYD, üç yeni fişli hibrit modelini tanıttı: Qin L DM-i, Song L DM-i ve Song Pro DM-i. Bu modeller, hem elektrikli sürüş menzili hem de gelişmiş donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte her üç modelin dış görünümü, iç mekanı, teknik özellikleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgiler...

BYD QİN L DM-İ 2026 BYD Qin L DM-i, markanın "Yeni Ulusal Trend Ejderha Yüzü" tasarım dilini devam ettiriyor. Ön tarafta geniş bir alt ızgara ve yukarıya doğru açılan "ejderha bıyığı" aydınlatma elemanları ile şık bir görünüm sergileyen sedan, modern ve dinamik bir estetik sunuyor. Şık farlar ve aerodinamik hatlar, araca daha modern bir hava katıyor.

BYD QİN L DM-İ İÇ MEKAN Qin L DM-i’nin iç mekanı, kullanıcı dostu bir tasarıma sahip. Geleneksel vites kolu yerine direksiyona monte edilmiş yeni bir tasarım bulunuyor. Bu, orta konsolda daha fazla alan sağlıyor. Aracın bilgi-eğlence sistemi, DiLink100 ile evcil hayvan temalı bir arayüze ve mikrofon gerektirmeyen karaoke özelliklerine sahip. Ayrıca, mobil cihazlar ile araç sistemi arasında kolayca senkronizasyon sağlanabiliyor.

BYD QİN L DM-İ TEKNİK ÖZELLİKLER Saf Elektrik Menzili: 128 km Kombine Menzil: 2.148 km Yakıt Tüketimi (NEDC, Hibrit Modu): 2,79 L/100 km Maksimum Menzi̇l: 2.148 km (kombine) 1,5 litrelik benzinli motor ve 120 kW ile 160 kW arasında güç üreten elektrik motoru kombinasyonu ile verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca, Tianshen C sürücü destek sistemi ile güvenlik de ön planda tutulmuş.

BYD QİN L DM-İ FİYAT Qin L DM-i, başlangıç fiyatı 92 bin 800 yuan (547 bin 520 TL) ile piyasaya sürülüyor. Üst donanım seviyesi ise 102 bin 800 yuan (606 bin 520 TL) fiyat etiketine sahip.

BYD SONG L DM-İ Song L DM-i, önceki nesil modelin büyük ön ızgarasını koruyor, ancak bu kez daha rafine bir nokta desenine sahip. Aracın ön tamponu özgün bir yan tasarıma sahipken, açılı çamurluklar ve gizli kapı kolları dinamik bir hava katıyor. Ayrıca, yeni Guanyao Grisi ve Xinghe Beji renk seçenekleri ile daha fazla kişiselleştirme imkanı sunuluyor.

BYD SONG L DM-İ İÇ MEKAN BYD'nin en yeni "Dynasty" tasarım dilini benimseyen Song L DM-i, direksiyona monte vites kolu ve sadeleştirilmiş bir gösterge paneli ile dikkat çekiyor. Bilgi-eğlence sistemi, mikrofonsuz karaoke, oyun merkezi, ekran yansıtma ve 3D dinamik temalar gibi yenilikçi özellikler sunuyor.

BYD SONG L DM-İ TEKNİK ÖZELLİKLER Saf Elektrik Menzili: 200 km Kombine Menzil: 1.630 km Yakıt Tüketimi (NEDC, Hibrit Modu): 3,4 L/100 km Maksimum Menzi̇l: 1.630 km (kombine) 1,5 litrelik benzinli motor ve 160 kW’lık elektrik motoru kombinasyonu, verimli bir sürüş sağlıyor. DiSus-C akıllı süspansiyon sistemi ve TBC yüksek hızlı lastik patlama denge kontrolü ile güvenlik ön planda tutuluyor.

BYD SONG L DM-İ FİYAT Song L DM-i, 139 bin 800 yuan (824 bin 820 TL) başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor. Üst donanım seviyeleri ise sırasıyla 146 bin 800 yuan (866 bin 120 TL) ve 156.800 yuan (925 bin 120 TL) fiyatlarla sunuluyor.

BYD SONG PRO DM-İ Song Pro DM-i, daha önceki modelleriyle benzer bir dış tasarıma sahip. Ancak aerodinamik verimliliği artırmak için aktif bir ön ızgara eklenmiş. Diğer yenilikler arasında gelişmiş termal yönetim unsurları bulunuyor.

BYD SONG PRO DM-İ İÇ MEKAN İç mekanda, aracın orta konsolu yeniden tasarlandı ve yerden tasarruf sağlayan yeni bir direksiyona monte vites kolu eklenmiş. 8,8 inç dijital gösterge paneli ve 12,8 inç ya da 15,6 inç merkezi ekran ile güncellenmiş DiLink 100 bilgi-eğlence sistemi mevcut. Ayrıca, karaoke modu, araç içi oyunlar ve ekran yansıtma gibi eğlenceli özellikler sunuluyor.

BYD SONG PRO DM-İ TEKNİK ÖZELLİKLER Saf Elektrik Menzili: 133 km Kombine Menzil: 1.508 km Yakıt Tüketimi (NEDC, Hibrit Modu): 3,2 L/100 km Maksimum Menzi̇l: 1.508 km (kombine) 1,5 litrelik benzinli motor ve 120 kW’lık elektrik motoru kombinasyonu, sürüş verimliliği sağlıyor. Yeni sürüş destek sistemleri arasında otoyol navigasyonu, gelişmiş park etme özellikleri ve BYD'nin "God's Eye C" sistemi bulunuyor.

BYD SONG PRO DM-İ FİYAT Song Pro DM-i, 99 bin 800 yuan (588 bin 820 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Orta donanım 109 bin 800 yuan (647 bin 820 TL) fiyatıyla, en üst donanım ise 122 bin 800 yuan (724 bin 520 TL) fiyat etiketi taşıyor.