BYD'den bir ilk daha! Saunalı modeli tanıttı: İşte BYD T35...

BYD Japan, Japonya ticari araç pazarına stratejik bir giriş yapan T35 elektrikli kamyonunu 2025 Japonya Mobility Show'da tanıttı. Japonya pazarı için özel olarak tasarlanan aracın, 2026 baharında 8 milyon yen (2 milyon 160 bin TL) tahmini fiyatıyla piyasaya sürülmesi planlanıyor.

T35'te hem alüminyum van hem de düz yataklı konfigürasyonların mevcut olduğu görüldü. BYD'nin LFP (Lityum Demir Fosfat) Blade Akü teknolojisine sahip olan aracın, Hücreden Şasiye (CTC) tasarımını bünyesinde barındırarak akü sistemini doğrudan araç şasisine entegre ederek gelişmiş denge ve güvenlik sunduğu ifade edildi.

T35 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tek şarjla 250 kilometrelik WLTC menzili sunan T35, 150 kW (201 hp) maksimum güç ve 340 Nm maksimum tork üreten arkaya monteli bir elektrik motoruyla çalışıyor. Araç, Önden Çarpışma Uyarısı (FCW), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Şerit Takip Uyarısı (LDW) gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) ile donatılmış.

BYD T35 İÇ MEKÂN

İç mekanda ses tanıma özelliğine sahip 12,8 inç dokunmatik ekran, ısıtmalı ve kablosuz şarj özellikli havalandırmalı sürücü koltuğu bulunuyor. T35 ayrıca sürekli sistem iyileştirmeleri ve özellik eklemeleri sağlayan Over-The-Air (OTA) güncellemelerini de destekliyor.

Öne çıkan bir özellik ise 10 kW'a kadar güç çıkışı sunan Araçtan Yüke (V2L) kabiliyeti. Bu özellik kamyonun mobil bir güç kaynağı olarak hizmet vermesini sağlıyor. Bu işlevsellik, fuarda düz yataklı versiyona mobil sauna kurulumuyla çarpıcı bir şekilde sergilendi ve aracın geleneksel ticari uygulamaların ötesinde çok yönlülüğünü gözler önüne serdi.

SÜRÜCÜ BELGESİ AYRINTISI

Aracın standart sürücü belgesiyle çalıştırılabilecek şekilde tasarlandığı ve bu sayede daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabileceği de vurgulandı.