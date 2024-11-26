BYD fabrikasında çalışanlar Çin'den gelecek: Belediye başkanından Manisa'ya 'Çin sokağı' açıklaması...

Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:53

Güncelleme: 26.11.2024 - 14:00

Çinli otomotiv üreticisi BYD’nin Manisa’da kuracağı fabrikada çalışmak üzere Çin’den 2 bin 500 kişinin gelmesi bekleniyor.

Bu gelişme üzerine Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde Çin Mahallesi kurulması bekleniyor.

Bu karar Türkiye'deki sığınmacı sorununu akıllara getirirken Türkiye'de farklı bir milletin mahalle kurması sosyolojik yapının bozulması endişelerini beraberinde getiriyor.

RENAULT OYAK'TA 5 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

BYD’nin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2026 yılında faaliyete geçireceği fabrika alanında çalışmalar devam ediyor. Gizlilik sözleşmesi sebebiyle detayların sır gibi saklandığı fabrikada 5 bin kişinin istihdam edileceği iddia ediliyor. Türkiye'nin otomobil ihracatının üçte birini oluşturan Renault Oyak'taki çalışan sayısı ise 5 bin 500. Renault Oyak'ın yıllık otomobil üretim kapasitesi 360 binken motor üretim kapasitesi ise 750 bin. OYAK Renault, Yeni Clio, Yeni Clio Sport Tourer, Fluence ve Mégane HB modelleriyle bu otomobillerin motor ve mekanik aksamlarını üreterek ihraç ediyor.

BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımının ardından yan sanayi fabrikalarıyla beraber 20 bin kişiye istihdam yaratılması bekleniyor.

Yılda 150 bin elektrikli araç üretecek olan BYD için Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik ve Gürle Mahalleleri arasındaki alana ‘Çin Mahallesi’ kurulacağı iddiasına karşın Akgedik Mahalle Muhtarı Semih Kurşunlu, “Bize göre keşke 2 bin 500 kişi Çin’den değil bizim kendi etrafımızdan insanlar çalışsaydı. Ama yatırımı yapanlar böyle öngörmüş. Mutlaka faydası olur. Bu insanların tedarikleri, ihtiyaçları olacak. Ticaretleri buradan dönecek. Yakın olmasının bize avantajları olacaktır'' dedi.

1000'DEN FAZLA KONTEYNER EV YAPILACAK

Manisa’da “Çin Mahallesi” kurulacağı iddialarına açıklık getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa’da kentten tecrit edilmiş farklı bir alanda “Çin Mahallesi” kurulmasının söz konusu olmadığını söyledi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek şöyle konuştu:

“BYD firmasıyla yaptığımız görüşmelerde yaklaşık 2 bin 500 – 3 bin tane Çinli vatandaşlarının Manisa’daki fabrikada çalışmak için geleceğini söylediler. Şu anda orada 1080’e yakın konteyner kurup o konteynerlerde barınma imkânlarını sağlayacaklarını, inşaat bittikten sonra da yerleşik düzene geçildiğinde Manisa’da yaşayacaklarını söylediler.

Ben kendilerinden sadece bir şey istedim. Manisa’da kazanılan para Manisa’da kalsın istiyorum. Yıllardan beri biz Manisalı olarak hep şunu yaşadık: Manisa’da 601 tane çok nitelikli fabrika var. Ama maalesef beyaz yakalıların çoğu çevre illerde yaşıyor. Parasını da çevre illerde harcıyor. Ben artık bunun son bulmasını istiyorum. Bunun için tabii ki bazı altyapıları oluşturmak gerekiyor.

Öncelikle yeme içme, sosyal hayat, kültürel ve nitelikli barınma altyapısını sağlamamız gerekiyor. Bunun devamında gelen misafirlerini konuk edebilecekleri nitelikli otel altyapısı ve burada yaşayacak insanların çocukları için de nitelikli eğitim kurumlarının altyapısı oluşturmak gerekiyor. Bu altyapıların oluşturulması konusunda gerek imar düzenlemelerinde gerek yaptığımız birebir görüşmelerde birçok adımı atıyoruz.”

ŞEHİRDEN TECRİT EDİLMİŞ ‘ÇİN KÖYÜ’

“BYD’nin gelmesiyle birlikte biz aslında Manisa olarak hiç alışık olmadığımız bir kültürle karşı karşıya kalacağız. Yeme kültürleri, eğlence kültürleri, sosyal hayat, turizm ve kendi yaşam alanları bizlerden çok farklı.

Gelen 2 bin 500 Çinli kardeşimizin Manisa kültürüyle kucaklaşması ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşması ve Manisa’da kazandıkları parayı da Manisa’da bırakmalarını istiyorum. Kendilerinin yeme içme ve sosyal hayatlarını sağlayacak olan bir ‘Çin Sokağı’ oluşturmak istiyorum.

Şehirden tecrit edilmiş bir ‘Çin Köyü’nden bahsetmiyorum. Şehirle iç içe gelmiş hatta alışveriş merkezinin bir sokağına adına Çin Sokağı adını verdiğimiz, onların her türlü işlerine hizmet edebilecek olan bir sokaktan bahsediyorum.”

'MANİSA’DA ÇİN KÜLTÜRÜ...'

Manisalılarla Çinlileri bir araya getirecek kültürel faaliyetlerin bulunulabileceğini ifade eden Zeyrek, “Bugün buraya Çinli kardeşimiz gelecektir. 2 bin 500 - 3 bin vatandaştan bahsediliyor. Yan sanayisiyle beraber 10 binlerce insandan bahsediliyor. Her aileyi 4 kişi sayarsak 40 bin Manisa’ya ilave nüfustan bahsediyoruz. Bunun şehre getirebileceği ekonomik durumun yanında kültürel faydalarını da görmezden gelemeyiz. Bunlarla birlikte ben Manisamda Çin kültürünün çok iyi uyum göstereceğini ve onlarla birlikte ortak festivaller yapılabileceğini, ortak kültürel etkinlikler yapabilecekleri birlikte el ele kol kola dolaşabilecekleri alanlar oluşturacağım. Ben bunun adına ‘Çin Mahallesi’ diyorum, ‘Çin Sokağı’ diyorum. Bunun altyapısını oluşturmaktan buna imza atmaktan da asla çekinmiyorum” dedi.

BİR PASAJ ‘ÇİN SOKAĞI’ OLACAK

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir alanda nitelikli konutlar hazırlayacaklarını ve burada bir sokağa da ‘Çin Sokağı’ adı verilerek kültürel bir değer kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Zeyrek sözlerini şöyle noktaladı:

“Şu an 5M Migros’un olduğu yerde bir proje çalışması yapıyoruz. Çok nitelikli konutlar olacak. Yalnızca konut, ofis, kültür ve alışveriş merkezinden oluşan çok büyük bir kompleksten bahsediyorum. Buradaki bir pasajı ‘Çin Sokağı’ olarak tasarlıyoruz. Bunun da yeterli gelmeyeceğini görüyorum. İlk adım olarak atılacak bu. Bundan sonraki imar planlamalarında da bugün Çin olabilir yarın başka toplumlardan milletlerden gelen yatırımlar olabilir onlara hizmet verebilecek onları anlayarak şehirle tanıştırıp adapte edebilecek bütün projelerin altına imza atacağım.”