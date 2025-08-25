BYD'nin beklenen modelinde geri sayım: İşte BYD Atto 2 fiyatı ve teknik özellikleri

Türkiye'ye yatırım yapma kararı alan Çinli otomotiv devinin uzun süredir Türkiye'de satışa sunulması beklenen model Atto 2 İngiltere'de satışa sunuldu.
BYD'nin ilk kompakt SUV'si İngiltere'de iki farklı batarya boyutu ile sunulurken modelin ortalama menzil değerleri ise 344 ve 420 kilometre olarak açıklandı.
BYD ATTO 2 MENZİL
BYD Atto 2'nin bu iki versiyonuna ait teknik özellikler açıklandı. Giriş seviyesi Boost modeli, 51,1 kWh batarya ve 174 bhp ön monteli elektrik motoruyla çalışıyor ve 344 km ortalama menzil sunuyor. Sadece şehir içinde sürüş yapıyorsanız bu menzil 486 km'ye çıkıyor.
BYD ATTO 2 BATARYA HACMİ
BYD Atto 2'nin Comfort versiyonu ise daha büyük bir 64,8 kWh batarya ve biraz daha güçlü 201 bhp e-motor ile 420 km menzile ulaşıyor. Maksimum şarj hızı da 82 kW'tan 155 kW'a çıkarak %10 ila %80 şarj için gereken süreyi 38 dakikadan 25 dakikaya indiriyor. Her iki modelde de 0-100 km/sa hızlanma 7,9 saniye sürüyor.
HİBRİT BYD ATTO 2
Elektrikli araç istemeyenler için BYD Atto 2'nin plug-in hibrit versiyonunun gelecek yıl piyasaya çıkacağı söyleniyor.
BYD ATTO 2 STANDART DONANIMLARI
Her iki BYD Atto 2 modelinde de aşağıdaki donanımlar bulunuyor:
- 17 inç alaşım jantlar
- 12,8 inç dönebilen dokunmatik ekran
- 8,8 inç dijital gösterge paneli
- Panoramik cam tavan
- Isıtmalı ön koltuklar
- Isıtmalı direksiyon simidi
- Kablosuz telefon şarj pedi
- Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
BYD ATTO 2 ISI POMPASI
Ayrıca modelde verimliliği artıran bir ısı pompası ve kör nokta algılama ve uyarlanabilir hız sabitleyici gibi bir düzineden fazla sürücü destek sistemi da bulunduğu açıklandı.
BYD ATTO 2 COMFORT DONANIMLARI
Donanım açısından, Comfort modeline yükseltme sadece arka gizlilik camı, ortam iç aydınlatması ve bardak tutuculu arka kol dayama ekler.
BYD ATTO 2 RENK SEÇENEKLERİ
Her iki versiyonda da dört renk seçeneği bulunuyor. Bunlar; Standart olan Time Grey, Hiking Green, Skiing White ve Obsidian Black olarak açıklandı. Alıcılar ayrıca siyah veya bej iç renk şeması arasından seçim yapabiliyorlar.
BYD ATTO 2 TÜRKİYE FİYATI
BYD Türkiye'de şu anda 7 model satışa sunarken Atto 2'nin kısa süre sonra Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
Peki BYD Atto 2 fiyatları ne kadar olacak?
BYD Atto 2 İngiltere'de 30 bin 850 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Büyük bataryaya sahip Comfort donanımına sahip Atto 2 ise 34 bin 950 sterlin.
İngiltere'de BYD Atto 3 Design modeli ise 39 bin 705 sterlinlik fiyatıyla satılıyor. Atto 3 Design Türkiye'de ise 2 milyon 38 bin 500 TL'ye alıcılarını bekliyor.
BYD Atto 3'tekine benzer şekilde İngiltere'de oluşan farkın benzer şekilde kalmasına karşın BYD Atto 2 Türkiye'de 1 milyon 583 bin 874 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulabilir.