BYD'nin beklenen modelinde geri sayım: İşte BYD Atto 2 fiyatı ve teknik özellikleri

BYD'nin ilk kompakt SUV'si İngiltere'de iki farklı batarya boyutu ile sunulurken modelin ortalama menzil değerleri ise 344 ve 420 kilometre olarak açıklandı.

BYD ATTO 2 MENZİL

BYD Atto 2'nin bu iki versiyonuna ait teknik özellikler açıklandı. Giriş seviyesi Boost modeli, 51,1 kWh batarya ve 174 bhp ön monteli elektrik motoruyla çalışıyor ve 344 km ortalama menzil sunuyor. Sadece şehir içinde sürüş yapıyorsanız bu menzil 486 km'ye çıkıyor.

BYD ATTO 2 BATARYA HACMİ

BYD Atto 2'nin Comfort versiyonu ise daha büyük bir 64,8 kWh batarya ve biraz daha güçlü 201 bhp e-motor ile 420 km menzile ulaşıyor. Maksimum şarj hızı da 82 kW'tan 155 kW'a çıkarak %10 ila %80 şarj için gereken süreyi 38 dakikadan 25 dakikaya indiriyor. Her iki modelde de 0-100 km/sa hızlanma 7,9 saniye sürüyor.