BYD’nin Shenzhen kompleksinde yangın: Araçlar alevlere teslim oldu

Elektrikli araç üreticisi BYD'nin sabah saatlerinde Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki bir otoparkta yangın çıktığını bildirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, garajın "test ve hurdaya ayrılmış araçlar" için bir park alanı olduğunu ve yangının söndürüldüğünü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti. belirtti. Resmi açıklamalarda üretim hatlarında veya montaj tesislerinde hasar olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almadı.

BYD hisselerinde yangının ardından düşüş yaşandığı görüldü.

KÜRESEL GENEL MERKEZ

Elektrikli araç firmasının küresel genel merkezi, Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinin Pingshan bölgesinde bulunuyor.

Videolarda görüldüğü üzere büyük bir yangın gökyüzüne yoğun siyah dumanlar yükseltirken, alevler çok katlı bir binanın uzun bir bölümüne yayıldı ve olay yerine itfaiye araçları ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayrıca BYD'nin açıklamasında, olay yerinin Pingshan kompleksindeki ana üretim atölyelerinden farklı bir konumda olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlara göre, elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçlardan farklı şekilde yanıyor; yangınlar genellikle daha uzun sürüyor ve yeniden alevlenme eğilimleri nedeniyle söndürülmesi daha zor oluyor.