BYD’nin yeni merkezinin yeri netleşti: Avrupa’daki büyük hamle duyuruldu!

Çin’in önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, Avrupa’daki yeni merkezini Macaristan’da kuracağını açıkladı.

Kısa bir süre önce, 2030 yılına kadar otomobil üretiminin yarısını yurt dışına ihraç etmeyi hedeflediğini duyuran BYD, bu hedef doğrultusunda Avrupa operasyonlarının yönetim merkezi olarak Macaristan’ı tercih etti.

İKİ BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

BYD CEO’su Wang Chuanfu, perşembe günü Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birlikte Budapeşte’de düzenlenen basın toplantısında, kurulacak merkezde iki bin kişiye iş olanağı sağlanacağını ifade etti.

Şirketin açıklamasına göre, yeni merkez üç temel işleve sahip olacak: Satış ve satış sonrası hizmetlerin yönetimi, test faaliyetleri ile BYD modellerinin yerel pazarlara uygun hale getirileceği bir geliştirme tesisi.

BYD, Avrupa’daki ilk üretim tesisini 2016 yılında Macaristan’ın Komarom kentinde faaliyete geçirmişti. Şirket, Macaristan’da elektrikli araç üretimi için ikinci bir fabrika kurma çalışmalarını da sürdürüyor.