BYD rekora doymuyor! Elektrikli Yangwang U9, Nürburgring'de nefes kesti...

Dünyanın en hızlı otomobili unvanına sahip BYD’nin lüks segment markası Yangwang’ın elektrikli hiper otomobili U9 Xtreme, Nürburgring Nordschleife pistini 6 dakika 59,157 saniyede tamamlayarak yeni bir tur rekoru kırdı.

496 KİLOMETRELİK SON HIZ

Türkiye'de fabrika kurmaya hazırlanan BYD, ileri teknolojisi ve inovasyon gücüyle otomotiv dünyasında sınırları zorlamaya devam ediyor. BYD’nin lüks segment markası YANGWANG’ın, dünya hız rekorunu kıran, elektrikli hiper otomobili U9 Xtreme, Eylül 2025’de Almanya’daki Automotive Testing Papenburg (ATP) pistinde ulaştığı 496,22 km/s’lik dünya hız rekorunun ardından, bu kez Nürburgring Nordschleife pistini 6 dakika 59,157 saniyede tamamlayarak yeni bir tur rekoruna imza attı.

U9 Xtreme, “Elektrikli Süper Spor Otomobiller” kategorisinde önceki rekoru 5 saniyeden fazla geliştirerek yedi dakikanın altına inen ilk araç oldu.

Markanın mühendislik ekibi, Temmuz 2024’ten bu yana 20 bin 832 km uzunluğundaki Nordschleife pistinde kapsamlı testler yürüttü. Bu testlerden elde edilen detaylı veriler, aracın geliştirme sürecine doğrudan katkı sağladı.

VİRAJLARDA DA ÇOK GÜÇLÜ

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Nürburgring’de kırılan rekorla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Teknolojinin sınırlarını zorluyor ve teknoloji ile neler başarabileceğini görmek için çalışıyoruz. Nürburgring, hem otomobiller hem de sürücüler için simge haline gelmiş zorlu bir pist. Mühendislerimizin burada hayallerinin peşinden gitmesi bizim için son derece anlamlı. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm ekibi gönülden kutluyorum. Sınırlı sayıda üretilecek U9 Xtreme, yalnızca düz yolda değil, en zorlu virajlara sahip pistlerde de üstün performans sergileyebildiğini ve rekor kırabilecek kadar dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösterdi.”

Rekor turda direksiyon başında, GT yarış kariyeri boyunca zorlu Nordschleife pistinde yaklaşık 10 bin tur atmış deneyimli Alman pilot Moritz Kranz yer aldı. Kranz, rekor deneyimine ilişkin, “Nürburgring Nordschleife, dünyanın en zorlu pisti ve bu tur zamanı, BYD ve YANGWANG’ın mühendislik becerilerinin bir göstergesi. Yüksek güçlü bir elektrikli araç platformunu, şasi ayarlarının zorlu gereklilikleriyle dengelemek için gösterdikleri yoğun çaba olmasaydı, bu rekor tur süresi mümkün olamazdı” açıklamasında bulundu.

ÜÇ BİN BEYGİRLİK GÜÇ

Başlangıçta U9 Track/Special Edition adıyla bilinen ve üretim versiyonunda YANGWANG U9 Xtreme (U9X) olarak adlandırılan model, Çin’de satışta olan U9’un teknik altyapısını temel alıyor ancak bir dizi kritik yenilikle performans çıtasını en üst seviyeye taşıyor.

Dünyanın ilk seri üretim tam alanlı 1200V ultra yüksek voltajlı platformu üzerine inşa edilen U9 Xtreme, her biri 30.000 dev/dk hızına ulaşabilen dört yüksek performanslı elektrik motoruyla donatıldı. Araç, toplamda 3 bin PS’nin üzerinde güç üretiyor ve ton başına 1.217 PS’lik güç/ağırlık oranıyla performans açısından yeni küresel standartlar belirliyor.

Mevcut YANGWANG U9 modelinde de kullanılan e4 Platformu ve DiSus-X akıllı gövde kontrol sistemi üzerine geliştirilen U9 Xtreme, pist kullanımı için “gövde duruşu kontrolü” teknolojisini yenilikçi biçimde devreye alarak en yüksek hız ile tur zamanı performansını aynı araçta birleştiriyor.

YANGWANG U9 XTREME ÖZELLİKLERİ

YANGWANG U9 Xtreme, dik yokuş ve zorlu virajlarıyla bilinen Nürburgring'in klasik 20 bin 832 km'lik pistini tamamlamak için, tamamen yeniden tasarlanmış bir soğutma sistemi, yeni titanyum alaşımlı karbon-seramik fren sistemi ve Giti ile ortaklaşa geliştirilen GitiSport e·GTR2 PRO yarı kaygan (semi slick) lastiklerle donatıldı. Bu geliştirmeler, aracın yalnızca 496,22 km/s’lik hız rekorunda değil, aynı zamanda Nürburgring tur rekoru girişiminde de üstün performans göstermesini sağladı.

YANGWANG U9 Xtreme, 30 adetten fazla olmayacak şekilde sınırlı sayıda üretilecek şekilde müşterilere sunuluyor. Modelin adı, "limit" ve "en üst" anlamlarını barındıran İngilizce "Extreme (en uç nokta)" kelimesinden türetilirken, “X” harfi ise bilinmeyeni ve keşfi simgeliyor.