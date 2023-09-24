Tesla insansı robotunun yeni özelliklerini paylaştı!

ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla, insansı robotunun gelişimini gösterdiği bir video yayınladı. Videoda Tesla Optimus adlı robotun Tesla otomobillerde bulunan altyapıyı kullandığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:30
Tesla insansı robotunun yeni özelliklerini paylaştı!
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ABD'li otomotiv devi Tesla insansı robotu Tesla Optimus ile ilgili bir video paylaştı. Videoda Optimus'ın gelişimi gösterildi.TeslaBot'un artık video girdisini işleyebilen ve kontrol çıktısı üretebilen Tesla otomobilleriyle aynı uçtan uca sinir ağı üzerinde çalıştığı gösterildi.

Videoda, TeslaBot'un yeni ortamlara uyum sağlamak için kendi kendini kalibre edebildiği görülüyor. Ayrıca, TeslaBot'un görüş ve eklem pozisyon sensörlerini kullanarak uzuvlarını doğru bir şekilde bulabildiği ve nesnelerle etkileşimde bulunabileceği gösteriliyor. Bu yetenek, TeslaBot'un görevleri hassasiyet ve el becerisiyle yerine getirmesine olanak tanıyor.

Optimus'un gösterdiği görevlerden biri, blokları tepsilere sıralamaktır. Tesla Optimus, bu görevi insan benzeri bir hızda ve hassasiyetle gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, ortamdaki dinamik değişikliklere hızla uyum sağlayabiliyor.

Videoda, Tesla Bot'un dengesini koruyarak tek ayak üzerinde durmayı ve uzuvlarını uzatmayı gerektiren yoga pozları da görüntüleniyor. Bu, TeslaBot'un vücudunu nasıl kontrol edebildiğini ve denge sağlayabildiğini gösteriyor.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bu gelişmeye "ilerleme" şeklinde yorum yaptı. 


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