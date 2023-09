Tesla insansı robotunun yeni özelliklerini paylaştı!

ABD'li otomotiv devi Tesla insansı robotu Tesla Optimus ile ilgili bir video paylaştı. Videoda Optimus'ın gelişimi gösterildi.TeslaBot'un artık video girdisini işleyebilen ve kontrol çıktısı üretebilen Tesla otomobilleriyle aynı uçtan uca sinir ağı üzerinde çalıştığı gösterildi.

Videoda, TeslaBot'un yeni ortamlara uyum sağlamak için kendi kendini kalibre edebildiği görülüyor. Ayrıca, TeslaBot'un görüş ve eklem pozisyon sensörlerini kullanarak uzuvlarını doğru bir şekilde bulabildiği ve nesnelerle etkileşimde bulunabileceği gösteriliyor. Bu yetenek, TeslaBot'un görevleri hassasiyet ve el becerisiyle yerine getirmesine olanak tanıyor.

