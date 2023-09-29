Tesla ölümlü otopilot kazasıyla ilgili duruşmaya giriyor: Emsal karar bekleniyor...

Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:24

Güncelleme: 29.09.2023 - 17:24

Bugün başlayan duruşma, Micah Lee'nin mirası tarafından Tesla'ya karşı açılan bir hukuk davası üzerine Kaliforniya'nın Riverside County Yüksek Mahkemesi'nde yapılıyor.

Dava, Micah Lee'nin Tesla Model 3 aracının Los Angeles yakınlarında otoyoldan çıkarak bir palmiye ağacına çarptığı ve alev aldığı bir kaza nedeniyle açıldı.

Lee ölmüş ve iki yolcusu da ağır yaralanmıştı.

Yolcular ve Lee'nin mirası, kazadan otopilottaki bir kusurun sorumlu olduğunu ve Tesla'nın sisteminde bir sorun olduğunu bildiğini ve bunun da otomobil üreticisini kazadan sorumlu kıldığını iddia ediyor.

Öte yandan Tesla, sorunun sürücü dikkati olduğunu savunuyor ve Lee'nin kanında yasal sınırın altında olmasına rağmen alkol bulunduğunu da belirtiyor.

Otomobil üreticisi ayrıca kaza sırasında otopilotun devrede olduğu gerçeğine de itiraz ediyor. Ancak Tesla daha önce otopilotun bir kazadan dakikalar önce kendini devre dışı bıraktığını iddia etmişti.

ÖNCEKİ DAVALARI KAZANMIŞTI

Tesla geçmişte de benzer davaları kazanmıştı, ancak bu dava ne yazık ki bir ölümle sonuçlandığı için daha kritik durumda.

Ayrıca Tesla'nın sürücüleri sorumluluğun kendilerinde olduğu konusunda uyardığı argümanı tekrar test edileceğinden Tesla ve diğer otopilot kazaları için bir emsal oluşturabilir.

Açılış konuşmalarının bugün mahkemede yapılması bekleniyor.