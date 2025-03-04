BYD'den dev hisse satışı: Son dört yılın rekoru!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 14:54

Güncelleme: 04.03.2025 - 14:54

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD yaptığı açıklamada, büyüklüğü artırılan birincil hisse satışında 5,59 milyar dolar topladığını ve bunun Hong Kong'da dört yıl içinde türünün en büyüğü olduğunu söyledi.

Şirket, anlaşmada 129,8 milyon birincil hisse sattığını ve bunun pazartesi günü anlaşma başlatıldığında planlanan orijinal 118 milyon hisseden daha fazla olduğunu söyledi.

BYD'nin Hong Kong hisseleri, anlaşmada hisse senedinin satıldığı iskontoya paralel olarak salı günü yüzde 8 düşüşle açılırken, Hang Seng Endeksi %1,5 düştü.

BYD, işlemin son on yılda otomotiv sektöründe küresel çapta yapılan en büyük hisse senedi takip arzı olduğunu vurguladı.

ORTADOĞU AÇILIMI

BYD, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al-Futtaim Aile Ofisi'nin hisse satışında önemli bir yatırımcı olduğunu ve iki firmanın stratejik bir ortaklık kurmayı planladığını söyledi. Ailenin ne kadar yatırım yaptığı belirtilmedi.

Çoğu Çinli otomobil üreticisi son yıllarda denizaşırı satışlarını artırmak için Ortadoğu'ya göz dikti ancak bu pazar Çin iç pazarına kıyasla küçük sayılıyor.

Uygun fiyatlı bataryalı araçlardan oluşan rekabetçi ürün gamını kullanan BYD, 2022'den bu yana Çin'in en büyük otomobil üreticisi olma yolunda hızla ilerliyor.

BYD'nin 2024 yılındaki toplam 4 milyon araç satışının yüzde 90'ından fazlası Çin'de gerçekleşti ve dünyanın en büyük otomobil pazarındaki toplam saf elektrikli ve plug-in hibrit satışlarının üçte birinden fazlasını oluşturdu.

2021'İN ARDINDAN EN BÜYÜK SATIŞ

BYD, hisselerin her birini pazartesi günkü kapanış fiyatı olan 363,6 Hong Kong Doları'na (HKD) göre %7,8 indirimle 335,2 HKD'den sattı.

Hisseler, hızlandırılmış defter oluşturma sürecinde hisse başına 333 ila 345 HKD fiyat aralığında pazarlandı.

LSEG verilerine göre BYD'nin hisse satışı, Meituan'ın 6,9 milyar dolar topladığı 2021 yılından bu yana Hong Kong'da türünün en büyüğü oldu.

Anlaşma, Hong Kong ve Çin'de, özellikle de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping liderliğindeki üst düzey teknoloji yöneticileri zirvesinin ardından teknoloji sektöründe giderek artan olumlu havayı yansıtıyor. Çin politika yapıcıları da ülkenin ticari özel sektörüne daha fazla destek vereceklerinin sinyallerini verdiler.

BYD HİSSELERİ

BYD'nin Hong Kong hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 36,38 oranında yükselirken, Shenzhen'de işlem gören hisseleri de teknoloji sektöründeki iyileşme sayesinde yüzde 27,4 oranında artış gösterdi.

Şirket elde ettiği geliri araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmak, denizaşırı işlerini genişletmek, işletme sermayesini desteklemek ve genel amaçlar için kullanmayı planlıyor.

Otomobil üreticisi, 2025 yılında Stellantis ile aynı seviyede 5 milyon ila 6 milyon arasında otomobil satmayı hedeflerken, üretim tesislerini artırarak genişlemesini hızlandırıyor ve daha fazla işçi işe alıyor. BYD, eylül ayı başı itibariyle yaklaşık 1 milyon çalışanı olduğunu ve bu sayının Toyota ve Volkswagen'in sahip olduğundan daha fazla olduğunu söyledi.

BYD şubat ayında, yurtiçinde rekabetçi kalabilmek için God's Eye akıllı sürüş sistemiyle donatılmış 9 bin 555 dolardan başlayan fiyatlarla 21 elektrikli ve plug-in hibrit otomobil piyasaya sürdü.