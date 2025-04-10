BYD'den Türkiye çıkarması: Tam 7 bin araç...

Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:14

Güncelleme: 10.04.2025 - 18:14

BYD'nin araç taşıma gemisi 'BYD Changzhou', 7 bin araçla Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'na yanaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gemi, teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıktı. BYD Changzhou, yaklaşık 39 günlük yolculuğun ardından dün Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'na ulaştı.

Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişi esnasında görüntülenen 7 bin araç kapasiteli gemi, 199,9 metre uzunluğa, 38 metre genişliğe sahip. Gemiyle 69 bin 250 brüt tonaj ve 21 bin 400 net tonaj kapasitesi sayesinde geniş ölçekli sevkıyatlar verimli şekilde gerçekleştiriliyor.

Çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışan gemi, sıvılaştırılmış doğalgaz kullanılarak karbon emisyonlarını azaltıyor. Böylece çevreci teknoloji, şirketin küresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor.

TÜRKİYE'DE 7 MODEL SATIŞA SUNULUYOR

Yenilikçi modellerini Türkiye pazarıyla buluşturmaya devam eden şirket, martta Tang modelini satışa sundu. Böylece şirketin Türkiye'de sunduğu model sayısı Dolphin, Atto 3, Seal U DM-i, Seal U EV, Han, Seal AWD ve Tang ile 7'ye ulaştı.

Şirket, nisanın ikinci yarısında Dolphin'in yeni donanımı Comfort'ı, yılın üçüncü çeyreğinde ise Sealion 7'yi Türkiye'deki müşterileriyle buluşturarak ürün gamını genişletmeye devam edecek.